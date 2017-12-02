ثقافة وفنون

جدول فعاليات أسبوع الكوميكس في مصر

علي راشدتنطلق فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس في مصر، بعد غد الاثنين درب 17 18 بالقاهرة، بمجموعة من الفعالية المتنوعة وهي كما يلي:   اليوم/ الساعة الفعالية المكان
2 ديسمبر، 2017 2 ديسمبر، 2017

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علي راشد

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس في مصر، بعد غد الاثنين درب 17 18 بالقاهرة، بمجموعة من الفعالية المتنوعة وهي كما يلي:
 

اليوم/ الساعة

الفعالية

المكان

الاثنين 4 ديسمبر

7:00 مساء

حفل افتتاح أسبوع الكوميكس في مصر

درب 17 18 مصر القديمة- القاهرة

الاثنين 4 ديسمبر

7:00 مساء

افتتاح معرض أعمال فنان الكوميكس المجهول “علي رضا” ويقدم المعرض الفنان/ محمد عبلة (مؤسس متحف الكاريكاتير بالفيوم)، ويستمر حتى 9 ديسمبر 2017

 

 

درب 17 18 مصر القديمة- القاهرة

الأربعاء 6 ديسمبر

 11:00 صباحًا

انطلاق ورشة الكوميكس بالقاهرة والتي يحاضر فيها الفنان التشيكي “بيتر كوبال”Petr KOPL

مركز الصورة المعاصرة – وسط البلد – القاهرة

الأربعاء 6 ديسمبر

 11:00 صباحًا

انطلاق ورشة الكوميكس بالإسكندرية والتي يحاضر فيها الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا” Beata Sosnowska  و”أجنسيكا كوشيكا” Agnieszka Cichocka  والمصرية مي كريم

وكالة بهنا- الإسكندرية

الجمعة 8 ديسمبر

7:00 مساء

لقاء مفتوح مع الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا”Beata Sosnowska و”أجنسيكا كوشيكا”Agnieszka Cichocka  حول أعمالهما والكوميكس في بولندا

وكالة بهنا – الإسكندرية

السبت 9 ديسمبر

 7:00 مساء

حفل توقيع النسخة العربية من الرواية المصورة “من اسطنبول إلى بغداد” بحضور المؤلف الهولندي أرنون جرونبرج  Arnon Grunberg والمترجمة تينا لافنت   Tine Lavent 

درب 17 18 مصر القديمة- القاهرة

السبت 9 ديسمبر

 8:00 مساء

إطلاق النسخة العربية من الكتاب المصور “رايكالي شو” بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة

درب 17 18 مصر القديمة- القاهرة

السبت 9 ديسمبر

 8:30 مساء

حفل ختام أسبوع الكوميكس ويتضمن عرضا لنتائج الورش يقدمه الفنانون/ المدربون: “بيتر كوبال”، “أجنسيكا كوشيكا” و”بيتا سوسنوسكا”

رب 17 18 مصر القديمة- القاهرة



اليوم/ الساعة

الفعالية

المكان

الإثنين 4 ديسمبر

7:00 مساء

حفل افتتاح أسبوع الكوميكس في مصر.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

الإثنين 4 ديسمبر

7:00 مساء

افتتاح معرض أعمال فنان الكوميكس المجهول “علي رضا” ويقدم المعرض الفنان/ محمد عبلة (مؤسس متحف الكاريكاتير بالفيوم)، ويستمر حتى 9 ديسمبر 2017 .

 

 

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

الأربعاء 6 ديسمبر

 11:00 صباحا

انطلاق ورشة الكوميكس بالقاهرة والتي يحاضر فيها الفنان التشيكي “بيتر كوبال”Petr KOPL

مركز الصورة المعاصرة – وسط البلد – القاهرة

الأربعاء 6 ديسمبر

 11:00 صباحا

انطلاق ورشة الكوميكس بالإسكندرية والتي يحاضر فيها الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا” Beata Sosnowska و”أجنسيكا كوشيكا” Agnieszka Cichocka والمصرية مي كريم.

وكالة بهنا – الإسكندرية

الجمعة 8 ديسمبر

7:00 مساء

لقاء مفتوح مع الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا”Beata Sosnowskaو”أجنسيكا كوشيكا”Agnieszka Cichocka حول أعمالهما والكوميكس في بولندا.

وكالة بهنا – الإسكندرية

السبت 9 ديسمبر

 7:00 مساء

حفل توقيع النسخة العربية من الرواية المصورة “من اسطنبول إلى بغداد” بحضور المؤلف الهولندي أرنون جرونبرج Arnon Grunberg والمترجمة تينا لافنت  Tine Lavent.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

السبت 9 ديسمبر

 8:00 مساء

إطلاق النسخة العربية من الكتاب المصور “رايكالي شو” بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

السبت 9 ديسمبر

 8:30 مساء

حفل ختام أسبوع الكوميكس ويتضمن عرضا لنتائج الورش يقدمه الفنانون/ المدربون: “بيتر كوبال”، “أجنسيكا كوشيكا” و”بيتا سوسنوسكا”.

رب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

 

اليوم/ الساعة

الفعالية

المكان

الإثنين 4 ديسمبر

7:00 مساء

حفل افتتاح أسبوع الكوميكس في مصر.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

الإثنين 4 ديسمبر

7:00 مساء

افتتاح معرض أعمال فنان الكوميكس المجهول “علي رضا” ويقدم المعرض الفنان/ محمد عبلة (مؤسس متحف الكاريكاتير بالفيوم)، ويستمر حتى 9 ديسمبر 2017 .

 

 

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

الأربعاء 6 ديسمبر

 11:00 صباحا

انطلاق ورشة الكوميكس بالقاهرة والتي يحاضر فيها الفنان التشيكي “بيتر كوبال”Petr KOPL

مركز الصورة المعاصرة – وسط البلد – القاهرة

الأربعاء 6 ديسمبر

 11:00 صباحا

انطلاق ورشة الكوميكس بالإسكندرية والتي يحاضر فيها الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا” Beata Sosnowska و”أجنسيكا كوشيكا” Agnieszka Cichocka والمصرية مي كريم.

وكالة بهنا – الإسكندرية

الجمعة 8 ديسمبر

7:00 مساء

لقاء مفتوح مع الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا”Beata Sosnowskaو”أجنسيكا كوشيكا”Agnieszka Cichocka حول أعمالهما والكوميكس في بولندا.

وكالة بهنا – الإسكندرية

السبت 9 ديسمبر

 7:00 مساء

حفل توقيع النسخة العربية من الرواية المصورة “من اسطنبول إلى بغداد” بحضور المؤلف الهولندي أرنون جرونبرج Arnon Grunberg والمترجمة تينا لافنت  Tine Lavent.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

السبت 9 ديسمبر

 8:00 مساء

إطلاق النسخة العربية من الكتاب المصور “رايكالي شو” بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

السبت 9 ديسمبر

 8:30 مساء

حفل ختام أسبوع الكوميكس ويتضمن عرضا لنتائج الورش يقدمه الفنانون/ المدربون: “بيتر كوبال”، “أجنسيكا كوشيكا” و”بيتا سوسنوسكا”.

رب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

 

اليوم/ الساعة

الفعالية

المكان

الإثنين 4 ديسمبر

7:00 مساء

حفل افتتاح أسبوع الكوميكس في مصر.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

الإثنين 4 ديسمبر

7:00 مساء

افتتاح معرض أعمال فنان الكوميكس المجهول “علي رضا” ويقدم المعرض الفنان/ محمد عبلة (مؤسس متحف الكاريكاتير بالفيوم)، ويستمر حتى 9 ديسمبر 2017 .

 

 

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

الأربعاء 6 ديسمبر

 11:00 صباحا

انطلاق ورشة الكوميكس بالقاهرة والتي يحاضر فيها الفنان التشيكي “بيتر كوبال”Petr KOPL

مركز الصورة المعاصرة – وسط البلد – القاهرة

الأربعاء 6 ديسمبر

 11:00 صباحا

انطلاق ورشة الكوميكس بالإسكندرية والتي يحاضر فيها الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا” Beata Sosnowska و”أجنسيكا كوشيكا” Agnieszka Cichocka والمصرية مي كريم.

وكالة بهنا – الإسكندرية

الجمعة 8 ديسمبر

7:00 مساء

لقاء مفتوح مع الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا”Beata Sosnowskaو”أجنسيكا كوشيكا”Agnieszka Cichocka حول أعمالهما والكوميكس في بولندا.

وكالة بهنا – الإسكندرية

السبت 9 ديسمبر

 7:00 مساء

حفل توقيع النسخة العربية من الرواية المصورة “من اسطنبول إلى بغداد” بحضور المؤلف الهولندي أرنون جرونبرج Arnon Grunberg والمترجمة تينا لافنت  Tine Lavent.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

السبت 9 ديسمبر

 8:00 مساء

إطلاق النسخة العربية من الكتاب المصور “رايكالي شو” بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة.

درب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

السبت 9 ديسمبر

 8:30 مساء

حفل ختام أسبوع الكوميكس ويتضمن عرضا لنتائج الورش يقدمه الفنانون/ المدربون: “بيتر كوبال”، “أجنسيكا كوشيكا” و”بيتا سوسنوسكا”.

رب 17 18 مصر القديمة – القاهرة

 

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