ثقافة وفنون

جدول فعاليات أسبوع الكوميكس في مصر

علي راشدتنطلق فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس في مصر، بعد غد الاثنين درب 17 18 بالقاهرة، بمجموعة من الفعالية المتنوعة وهي كما يلي: اليوم/ الساعة الفعالية المكان