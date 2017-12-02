جدول فعاليات أسبوع الكوميكس في مصر

علي راشد
تنطلق فعاليات الدورة الرابعة لأسبوع الكوميكس في مصر، بعد غد الاثنين درب 17 18 بالقاهرة، بمجموعة من الفعالية المتنوعة وهي كما يلي:
اليوم/ الساعة
الفعالية
المكان
الاثنين 4 ديسمبر
7:00 مساء
حفل افتتاح أسبوع الكوميكس في مصر
درب 17 18 مصر القديمة- القاهرة
الاثنين 4 ديسمبر
7:00 مساء
افتتاح معرض أعمال فنان الكوميكس المجهول “علي رضا” ويقدم المعرض الفنان/ محمد عبلة (مؤسس متحف الكاريكاتير بالفيوم)، ويستمر حتى 9 ديسمبر 2017
درب 17 18 مصر القديمة- القاهرة
الأربعاء 6 ديسمبر
11:00 صباحًا
انطلاق ورشة الكوميكس بالقاهرة والتي يحاضر فيها الفنان التشيكي “بيتر كوبال”Petr KOPL
مركز الصورة المعاصرة – وسط البلد – القاهرة
الأربعاء 6 ديسمبر
11:00 صباحًا
انطلاق ورشة الكوميكس بالإسكندرية والتي يحاضر فيها الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا” Beata Sosnowska و”أجنسيكا كوشيكا” Agnieszka Cichocka والمصرية مي كريم
وكالة بهنا- الإسكندرية
الجمعة 8 ديسمبر
7:00 مساء
لقاء مفتوح مع الفنانتان البولنديتان “بيتا سوسنوسكا”Beata Sosnowska و”أجنسيكا كوشيكا”Agnieszka Cichocka حول أعمالهما والكوميكس في بولندا
وكالة بهنا – الإسكندرية
السبت 9 ديسمبر
7:00 مساء
حفل توقيع النسخة العربية من الرواية المصورة “من اسطنبول إلى بغداد” بحضور المؤلف الهولندي أرنون جرونبرج Arnon Grunberg والمترجمة تينا لافنت Tine Lavent
درب 17 18 مصر القديمة- القاهرة
السبت 9 ديسمبر
8:00 مساء
إطلاق النسخة العربية من الكتاب المصور “رايكالي شو” بالتعاون مع السفارة الكندية بالقاهرة
درب 17 18 مصر القديمة- القاهرة
السبت 9 ديسمبر
8:30 مساء
حفل ختام أسبوع الكوميكس ويتضمن عرضا لنتائج الورش يقدمه الفنانون/ المدربون: “بيتر كوبال”، “أجنسيكا كوشيكا” و”بيتا سوسنوسكا”
رب 17 18 مصر القديمة- القاهرة