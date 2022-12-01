جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2022.. المواعيد وفقا للشرائح وقيمة المعاش

بدأ أصحاب المعاشات صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 بالزيادات الجديدة التي أقرتها الدولة لأصحاب المعاشات، اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022، وطبقت منذ معاشات نوفمبر 2022، وسيتمكن نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات من صرف شهر ديسمبر 2022 وفقًا للجدول الذي حددته التأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2022

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2022.. 10.7 مليون مستفيد

حددت التأمينات الاجتماعية مواعيد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 وفقًا لشرائح حسب قيمة المعاشات، وسيستمر صرف الزيادة الجديدة والمقدر قيمتها 300 جنيه والتي بدأ تطبيقها منذ بداية شهر نوفمبر لأصحاب المعاشات والبالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد.

الشريحة الأولى: أصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه مضافًا إليها الزيادة الجديدة 300 جنيه يومي 1 و2 ديسمبر 2022 .

الشريحة الثانية: أصحاب المعاشات من 1000 حتى 2000 جنيه مضافًا إليها الزيادة الجديدة 300 جنيه خلال يومي 3 و4 ديسمبر 2022 .

الشريحة الثالثة: أصحاب المعاشات أكثر من 2000 جنيه مضافا لها الزيادة الجديدة 300 جنيه خلال يومي 5 و6 ديسمبر 2022 .

وأعلنت الحكومة قرارات الحماية الاجتماعية في أكتوبر الماضي والتي تضمنت صرف 300 جنيه بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، وفقًا لما أوضحته وزارة المالية، وهذه الزيادة مستمرة مع أصحاب المعاشات وغير مرتبطة بفترة زمنية محددة.

صرف معاشات شهر ديسمبر.. 16 ألف منفذ في كل أنحاء الجمهورية

يمكن لأصحاب المعاشات صرف معاشات شهر ديسمبر من خلال أكثر من 16 ألف منفذ لصرف المعاشات في كل أنحاء الجمهورية، من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي والبنوك التجارية، كما يمكن صرف المعاشات من خلال منافذ هيئة البريد المصري في كل أنحاء الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة وفروع ومنافذ شركة فوري وبنوك القرى أو من خلال الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي عبر كارت ميزة لأصحاب المعاشات.

جدول صرف معاشات شهر ديسمبر 2022.. رفع الحد الأدنى للمعاش

أعلن اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، زيادة أجر الاشتراك التأميني بدءا أول يناير 2023، من 1400 جنيها إلى 1700 جنيها، وبموجب هذا القرار ارتفع رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.

وبالتالي ارتفع الحد الأدنى لمعاش المنتهي خدمته اعتبارًا من أول يناير 2023 إلى مبلغ 1105 جنيهات في حين بلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها، حيث يأتي قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني تطبيقاً لأحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين.