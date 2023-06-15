جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. عيد الأضحى يعجل بـ «القبض»

قررت وزارة المالية تبكير جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 لـ العاملين في الدولة، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2023، حيث يبدأ صرف مرتبات شهر يونيو 2023 للموظفين في القطاع الخاص والحكومة اعتباراً من يوم 18 يونيو 2023، ويستمر صرف المرتبات حتى يوم 22 يونيو 2023 من الشهر الجاري.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد وجدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023.

جدول صرف مرتبات شهر يونيو 2023 بالتزامن مع العيد

أصدرت وزارة المالية خلال أبريل الماضي قرارا بتعديل مواعيد صرف المرتبات لشهور أبريل ومايو ويونيو، لذلك تغير موعد صرف مرتبات يونيو للعاملين في الدولة وما في حكمها، لذا تزايدت عمليات البحث عن عبارة مرتبات يونيو، خاصة مع اقتراب أيام عيد الأضحى.

يترقب المواطنون صرف مرتبات شهر يونيو 2023، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، حيث يتساءل البعض عن تبكير صرف مرتبات شهر يونيو 2023 بالتزامن مع العيد.

صرف مرتبات شهر يونيو 2023

ووفقا للقرارات الصادرة، من المقرر أن يتم صرف مرتبات يونيو بزيادة أبريل الماضية المحددة لكل فئة في الدولة بجميع الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية والشركات التابعة لها، لمدة 5 أيام، على أن يبدأ صرف رواتب العاملين وما في حكمها من يوم الأحد الموافق 18 يونيو.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

أتاحت وزارة المالية أياما لصرف المرتبات لمن تخلف عن صرف مرتبات شهر يونيو 2023 في مواعيدها، على أن تكون من أيام الأحد وحتى الأربعاء 21-24 مايو 2023، ووفقًا لـ وزارة المالية يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين بالدولة بخلاف الرواتب كالتالي:

مرتبات شهر يوينو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الأربعاء 7-6-2023.

مرتبات شهر يونيو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الخميس 8-6-2023.

مرتبات شهر يونيو 2023 بشأن مستحقات العاملين بخلاف الرواتب، يوم الأحد 11-6-2023.

وعن صرف مرتبات شهر يونيو كالتالي:

صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم الأحد 18 يونيو .

صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم الاثنين 19 يونيو.

صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم الثلاثاء 20 يونيو.

صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم الأربعاء 21 يونيو.

صرف مرتبات شهر يونيو 2023 يوم الخميس 22 يونيو.

جدول مرتبات شهر يونيو 2023 وزيادة الحد الأدنى للأجور

أقر مجلس الوزراء في نص دستوري بتعديل الحد الأدنى للأجور، على أن يتم تطبيقه بداية من إبريل 2023، وهو ما تم تفعيله وتم تطبيق الزيادة على المرتبات،َ وجاءت كالتالي:

1- مرتبات شهر يونيو 2023.. يحسب مرتب موظفى الدرجة السادسة وما يعادلها، بقيمة 3500 جنيه شهريًا بعد زيادة ابريل.

2- مرتبات شهر يونيو 2023.. موظفى الدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها، يحصلون على راتب بقيمة 5000 جنيه شهريًا، بعد زيادة ابريل.

3- مرتبات شهر يونيو 2023.. راتب حاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة، يصل إلى 6000 جنيه شهريًا بعد زيادة ابريل.

4- مرتبات شهر يونيو.. يصل راتب حاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة، بقيمة 7000 جنيه شهريًا، بعد قرار زيادة ابريل.

جدول مرتبات شهر مايو 2023

مرتبات شهر يونيو 2023 للدرجة الوظيفية الممتازة 10500 جنيه

مرتبات يونيو 2023 للدرجة الوظيفية العالية 8500 جنيه

مرتبات شهر يونيو 2023 للدرجة الوظيفية مدير عام 7000 جنيه