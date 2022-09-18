جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 في الجهات الحكومية المصرية (تفاصيل)

تصدّر جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022 في مصر محركّات البحث مع تخطّي منتصف الشهر الجاري؛ حيث إنّه وفقًا لوزارة المالية وما حددته لموعد صرف المرتبات فإنّه سيبدأ الأربعاء الموافق 21-9-2022، لـ 33 وزارة وهيئة حكومية مصرية، وفقًا لبيانات وزارة المالية المصرية، خاصّة مع الاستعدادات الأسرية لدخول المدارس ومستلزمات أولادهم التي يسعون لتوفيرها قبل البدء في الدراسة للعام 2022-2023.

صرف مرتبات سبتمبر 2022

ويبدأ صرف المرتبات شهر سبتمبر الحالي خلال الفترة من 21 لـ 27 من الشهر ذاته، ويمتد الصرف من الفترة 21 لـ24 سبتمبر، بينما تُخصص الفترة من 25 لـ 27 لصرف مرتبات المتخلفين عن صرف مرتباتهم من ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM وفقًا مواعيد مخصصة لذلك ووفقًا للجدول الزمني لمواعيد صرفها.

وخلال الفترة المزمع صرف المرتبات بها تسعى وزارة المالية لخفض أعداد الموظفين حول ماكينات الصرّاف الآلي، وذلك حرصًا على أرواحهم وتزامنًا مع الجهود المصرية لتخفيف الاختلاط والازدحام في فترة فيروس كورونا، لذلك لجأت إلى وضع جدول زمني يتحكم في صرف المرتبات.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2022

وخصصت وزارة المالية يوم الخميس الموافق 22-9-2022 لصرف رواتب موظفي أكثر من 22 وزارة وجهة حكومية بينها: الداخلية، الصحة، التضامن الاجتماعي، الأوقاف المصرية، الطيران المدني، الإنتاج الحربي، السياحة، البترول، التموين.

بينما خصصت يوم السبت 24-9-2022 لصرف رواتب باقي موظّفي الدولة من بينهم الموظفون بـ: الإسكان، التجارة والصناعة، الآثار، النقل، القوى العاملة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الثقافة، الاتصالات.

جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر

صرف مرتبات موظفي الدولة

وفي مايو 2021 وافق مجلس الوزراء على زيادة مرتبات موظفي الدولة على أنْ يكون الحدّ الأدنى الذي يستحقه الموظف بدءًا من أول يوليو 2021 للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8400 جنيه، و6000 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.

وتبلغ 4800 جنيه لدرجة مدير عام أو ما يعادلها، و4200 جنيه للدرجة الأولى أو ما يعادلها، و3600 جنيه للدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها، و3120 جنيها للدرجة الثالثة أو ما يعادلها.

وتصل إلى 2880 جنيها للدرجة الرابعة أو ما يعادلها، و2640 للدرجة الخامسة أو ما يعادلها، و2400 جنيه للدرجة السادسة أو ما يعادلها.

وتشمل زيادة الرواتب نحو 5 ملايين عامل وموظف بالجهاز الإداري للدولة ورفع الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه إلى 2400 جنيه بنسبة 20 في المئة، بالإضافة إلى زيادة قيمة المعاشات بنحو 13 في المئة، على أن يبدأ تطبيق الحزمة الجديدة في الأول من يوليو المقبل.

وينتظر أكثر من 7 ملايين موظف بالهيكل الإداري للدولة صرف مرتبات شهر سبتمبر، تزامنًا مع بدء الدراسة، وحلول ذكرى المولد النبوي الشريف.