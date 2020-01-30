جدول زمني محدد ورفع كفاءة الطرق.. مطالب «محلية البرلمان» من محافظ الجيزة

طالبت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان محافظ الجيزة بتحديد جدول زمنى لتطوير ورفع كفاءة الطرق بالمحافظة ، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، مع وقف إهدار المال العام في الطرق بسبب الإتلاف وأعمال التطوير وغيرها.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك مشكلة بالفعل في إهدار المال في الطرق، قائلا: “فطنا لهذا الموضوع منذ تولي المسئولية، وأصبح فتح الشوارع الرئيسية بموافقة المحافظ شخصيا، والطرق الأخري تحت إشراف رؤساء الأحياء.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب متعلقة بتهالك الطرق الرئيسية والفرعية في العديد من المناطق بالجيزة.

وطالب المحافظ بالرقابة علي المقاولين أثناء عمل الرصف وغيره لأنهم أحيانا يتسببون في تلف المرافق.

وتابع المحافظ: “مطلوب مزيدا من الرقابة علي رش المياه باعتبارها ثروة قومية وتتسبب في تلف الأسفلت، ولابد من محاسبة المقصرين والمخالفين”.

وأكد المحافظ أنه قرر منع هيئة النظافة والتجميل برش المياه يوميا صباحا ومساء ومنعت ذلك”.

واستكمل: “إحنا مش بنام أنا والجهاز المعاون، وقريبا سيتم الانتهاء من تطوير العديد من الشوارع، وحل مشاكل المرافق، وسيتم تركيب إنترلوك في شوارع بولاق الدكرور”.

وكشف المحافظ عن مطالبته لكامل الوزير، وزير النقل، بمزيد من الدعم للطرق في الجيزة، ووعده الوزير بذلك.

وشهد اجتماع اللجنة مطالب النواب بتحديد موعد الانتهاء من رصف الطرق والشوارع الرئيسية، متسائلين عن آلية المحافظة لرصف هذه الطرق.

من جانبه، أكد النائب إيهاب منصور نائب العمرانية أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، فإن تكلفة الطرق كلها في مصر 400 مليار جنيه،موضحا أن نسبة الطرق بمديريات الطرق 70% بقيمة (383 مليار جنيه)، وأنه إذا كانت نسبة الإتلاف السنوي في الطرق 5%، فذلك معناه أنه إتلاف الطرق يهدر على الدولة 20 مليار جنيه سنويا.

وتحدث النائب محمد إسماعيل، عن إشكالية الصرف الصحي في شارع الملكة، وقال إن الشارع معطل ويحتاج للرصف، وكذلك شارع زنين، وشارع كفر طهرمس تم رصفه وتهالك.

ونوه إلي أن إلقاء القمامة في الشوارع، يؤدي إلي إتلاف الطريق بعد رصفه.

وطالب بتفعيل الجمع السكني للقمامة، ودعا لإدراج هذه الشوارع في الخطة لرفع كفاءتها.

طريق المريوطية يحصد أرواح المواطنين

واستعرض النائب صبحي الدالي، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن الحوادث المتكررة على طريق المريوطية، مما يؤدي إلى إزهاق أرواح المواطنين، مطالبا بالتصدى لهذه المشكلة للحفاظ على أرواح المواطنين.

وعقب المحافظ علي حديثه، قائلا: “بالنسبة لطريق المريوطية، متفق مع النائب وغير متفق، اتفاقي أنه لابد ألا نسمح بتكرار الحوادث، ووجهت إدارة المرور بعمل علامات إرشادية علي هذا الطريق، وما لا أتفق معه، أن المشكلة سببها الطرق فقط، فمعظم الحوادث راجعة لخطأ بشري، ليس بسبب الطريق، ولا هنبخل بأي شيء لحماية أهلنا ومنع الحوادث، وسنطور طريق المريوطية”.

وأكد ممثل إدارة المرور، وجود دوريات مستمرة ودائمة على الطريق لضبط أي مخالفات مرورية.

وكشف عن وجود رادار، و4 دراجات بخارية وونشان علي طريق المريوطية ووعد بتكثيف العمل لضبط الطريق وحل هذه المشكلة.

محافظ الجيزة يرد علي إهدار مال عام بـ20 مليون جنيه

رد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد، بشأن تطوير شارعي (البطل أحمد عبدالعزيز، وشهاب) بالمهندسين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه لتنفيذ أعمال إعادة رصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين بإزالة الأرصفة والبلدورات والرخام والجرانيت بطول الشارعين رغم أنهما بحالة جيدة، واستبدالها ببلاط الإنترلوك، ما يُعد إهدارًا للمال العام لوجود شوارع وطرق أخرى لها أولوية التطوير والرصف، مؤكدا أن الشارعين لم يتم تطويرهما منذ 15 عاما، وتركيب الانترلوك هدفه الحفاظ على توحيد شكل الرصيف بالشارع.

وقال محافظ الجيزة، : “إن حالة الطرق في محافظة الجيزة وصلت لمرحلة أن منذ عشرات السنين لم يتم رصف طرق رئيسية ومحورية ومؤثرة، ودليل ذلك أننا ليس لدينا محور مرورى في الجيزة نفتخر أننا عملناه، ولا شارع جامعة الدول العربية ولا شارع شهاب ولا شارع النيل ولا البطل أحمد العزيز، فشارعا شهاب والبطل أحمد عبد العزيز لم يتم تطويرهما منذ 15 سنة، وتخللها أعمال مرافق وإصلاح مواسير”.

وتابع المحافظ: “قلنا بالنسبة للشوارع لابد إننا نشتغل بالتوازى، نشتغل على الطرق الرئيسية وعلى الطرق الفرعية، ومن هنا كان اهتمامنا، فأخذنا طريق الجامعة ـ الدقى طورناه، واستكمالا له كان لابد أن يتبعه شارع البطل أحمد العزيز، وكنت أتمنى أن يمر أحد على الجانبين فى الشارع ويرى بنفسه ومعنا الصور، طورنا شارع شهاب وانتهينا منه، ونعمل على طرق أخرى كثيرة في الجيزة”.

وعن شارع البطل أحمد عبد العزيز أكد أحمد راشد أن إرادة الدولة ستنفذ على الجميع، والشارع سيكون بشكل موحد، لكن يقال إن المحافظ أنفق 10 ملايين جنيه إنترلوك لشارع البطل أحمد عبد العزيز، الـ10 ملايين تشمل رصف وجزيرة وسطى وأرصفة وإنارة وغيرها”.

وتابع المحافظ : “سنطور شارع النيل ليصبح خمس نجوم، وسنطور شوارع البحر الأعظم والسودان وجامعة الدول، لكن بعد توفير الميزانية، ولن نغفل الشوارع الجانبية، ونعمل على تطوير 8 شوارع بين فيصل والهرم”.