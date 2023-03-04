جدول امتحانات شهر فبراير للصف الثاني الإعدادي 2023 في القاهرة.. تعرف عليه

تستمر وزارة التربية والتعليم في اجراء امتحانات شهر فبراير للصف الثاني الإعدادي 2023 في محافظة القاهرة، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم، عن جداول تقسيم أسئلة والدرجات لامتحان شهري فبراير مارس وإبريل، للفصل الدراسي الثاني 2023، بمادة العلوم لجميع الصفوف بكافة المراحل التعليمية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي شهر فبراير القاهرة

الأربعاء 1 مارس 2023 : اللغة العربية.

الخميس 2 مارس 2023: الهندسة + التربية الدينية.

الأحد 5 مارس 2023: اللغة الإنجليزية + الجبر والاحصاء.

الاثنين 6 مارس 2023: علوم + حاسب آلي.

الثلاثاء 7 مارس 2023: الدراسات + التربية الفنية.

وأكدت الوزارة على أن يتم عقد امتحانات الشهر داخل المدرسة وخلال وقت الحصة، بمعني أن يتم عقد امتحان مادة اللغة العربية وقت حصة اللغة العربية، وامتحان اللغة الإنجليزية وقت حصة اللغة الإنجليزية، وهكذا فى جميع المواد.ويكون الامتحان تحت إشراف موجه المادة، وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.

وبالنسبة للصف الثاني الإعدادي، فتحتوي الورقة الامتحانية على 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال مقالى بواقع 10 درجات.

وتعكف وزارة التربية والتعليم على سير امتحانات شهر فبراير للصف الثاني الاعدادي 2023 بكل سلاسة ودون حدوث أي ازمات او مشكلات حتي يتسني للطلاب إجراء الامتحانات في كل هدوء.