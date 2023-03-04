جدول امتحانات شهر فبراير للصف الأول الإعدادي 2023.. تعرف عليه

يبحث العديد من أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الشهيرة على شبكة الإنترنت عن موعد امتحانات شهر فبراير للصف الأول الإعدادي 2023.

وبدأت امتحانات شهر فبراير للصف الأول الإعدادي 2023 في محافظة القاهرة ، يوم 1 مارس الجاري وتستمر حتى 7 مارس الجاري في جميع المدارس الحكومي والتجريبي واللغات والخاصة.

امتحانات شهر فبراير الصف الأول الإعدادي

الأربعاء 1 مارس 2023 : اللغة العربية

الخميس 2 مارس 2023: الهندسة + التربية الدينية

الأحد 5 مارس 2023: اللغة الإنجليزية + الجبر والاحصاء.

الاثنين 6 مارس 2023: علوم + حاسب آلي.

الثلاثاء 7 مارس 2023: الدراسات + التربية الفنية.

كما أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت عن جداول تقسيم أسئلة والدرجات لامتحان شهري فبراير مارس وإبريل، للفصل الدراسي الثاني 2023، بمادة العلوم لجميع الصفوف بكافة المراحل التعليمية.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لورقة أسئلة امتحانات شهر فبراير ومارس وابريل، لطلاب الصف الأول الإعدادي، أن تحتوي الورقة الامتحانية على 4 أسئلة اختيار من متعدد وسؤال واحد مقالي، مخصص لكل جزئية درجتان.

وأكدت الوزارة على أن يتم عقد امتحانات الشهر داخل المدرسة وخلال وقت الحصة، بمعني أن يتم عقد امتحان مادة اللغة العربية وقت حصة اللغة العربية، وامتحان اللغة الإنجليزية وقت حصة اللغة الإنجليزية، وهكذا فى جميع المواد.ويكون الامتحان تحت إشراف موجه المادة، وذلك لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية.