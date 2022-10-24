جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس.. التربية والتعليم تعلن الموعد الرسمي

اقترب موعد امتحانات شهر اكتوبر للصف الخامس ولجميع صفوف النقل على مستوى جميع المدارس وهي بمثابة تدريب للطلاب على نظام الامتحانات، لكي يساعدهم على الاستعداد والتأهل لامتحانات نصف العام.

وتصدر جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يبحث جميع أولياء الأمور عن جدول امتحانات الصف الخامس لشهر أكتوبر، بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس..

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس.. التعليم تكشف الحقيقة

حاز جدول امتحانات شهر اكتوبر للصف الخامس على اهتمام أولياء الأمور وطلاب نفس الفصل الدراسي، حيث تنطلق امتحانات الشهر الأسبوع القادم من شهر أكتوبر الحالى، حيث تقوم كل مديرية بإعلان الجدول الخاص بمحافظتها لاختبارات شهر اكتوبر، على أن تنطلق اختبارات شهر أكتوبر للمرحلة الابتدائية من يوم 26 اكتوبر الجاري وحتي يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل.

وتستمر امتحانات شهر أكتوبر لمدة 5 أيام في مواعيد الدراسة كما هي، بعدما انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة لجدول منسوب لوزارة التربية والتعليم، يزعم ناشروه أنه جدول امتحانات شهر اكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي، المعلن من وزارة التربية والتعليم لجميع مدارس الجمهورية، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر اكتوبر لصفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها.

امتحانات شهر أكتوبر 2022.. جداول وهمية تثير البلبلة

وعلى غرار جدول امتحانات شهر اكتوبر للصف الخامس، فإن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم حذر من الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية ويتم تداولها على السوشيال ميديا، مشددا على ان مثل هذه الجداول الوهمية غرضها فقط اثارة الجدل والبلبلة، بالاضافة الى ارباك الطلاب وأولياء الامور.

ونفت وزارة التربية والتعليم شائعة ترحيل مقرر امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المدارس لشهر نوفمبر لطلاب المنهج الجديد للصف الخامس الابتدائي كالعام الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لن يتم ضم مقررات أكتوبر ونوفمبر في امتحان واحد لطلاب المنهج الجديد.

يذكر أنه سيتم عقد امتحانات شهر أكتوبر لطلاب المنهج الجديد الذي تم شرحه في شهر أكتوبر، دون ضم شهر نوفمبر فيه، بالإضافة الى أنه سيتم عقد 3 أختبارات في الفصل الدراسي.