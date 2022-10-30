جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي.. التعليم تحسم جدل «الشائعات»

حسمت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني موعد امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي، والمقرر لها يوم الأحد 30 أكتوبر وحتى الخميس 3 نوفمبر القادم ووضعت جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس.

جدول امتحانات شهر أكتوبر الصف الخامس.. التعليم تحسم الجدل

تبدأ امتحانات شهر أكتوبر لطلاب الصف الخامس الابتدائي يوم الأحد 30 أكتوبر، وفقًا للمواعيد التالية:

يوم الأحد 30 أكتوبر: امتحان شهر أكتوبر في اللغة العربية والدين.

يوم الإثنين 31 أكتوبر: امتحان شهر أكتوبر في اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر: امتحان شهر أكتوبر في العلوم والتربية الفنية.

يوم الأربعاء 2 نوفمبر: امتحان شهر أكتوبر في الجبر والهندسة.

يوم الخميس 3 نوفمبر: امتحان شهر أكتوبر في الدراسات الاجتماعية.

مع الوضع في الاعتبار أن امتحانات شهر أكتوبر تهدف لقياس نواتج التعلم لدى الطلاب ومدى استيعابهم للمعلومات الواردة بالمنهج وليس مجرد الحفظ، ولن تؤثر الامتحانات على اليوم الدراسي في كافة المناهج الدراسية.

ويتم تقييم الطلاب من خلال 3 اختبارات في التيرم الواحد، وهى: «اختبارات شهر أكتوبر – اختبارات شهر نوفمبر – اختبارات نصف العام الدراسي».

وتستمر امتحانات شهر أكتوبر لمدة 5 أيام في مواعيد الدراسة كما هي، بعدما انتشر على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لجدول منسوب لوزارة التربية والتعليم، يزعم ناشروه أنه جدول امتحانات شهر أكتوبر للصفين الرابع والخامس الابتدائي، المعلن من وزارة التربية والتعليم لجميع مدارس الجمهورية، وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل بجميع المدارس ليست امتحانات مركزية، وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد اعتمدت المخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022- 2023، بحيث تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 يناير وتستمر حتى 10 فبراير المقبل.

وتتم امتحانات الفصل الدراسي الأول داخل اللجان المدرسية الحكومية والخاصة والتجريبية، وبعدها يحصل الطلاب على إجازة نصف العام لمدة 15 يوما.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير 2023، على أن تستمر الدراسة طوال العام لمدة 194 يوما دراسيا بما يعادل 35 أسبوعا وذلك عقب حذف كافة الإجازات سواء الأسبوعية أو الرسمية التي تمنحها الحكومة لطلاب المدارس ولموظفي الدولة بأجر كامل.