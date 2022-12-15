جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الجيزة.. موعد الاختبارات بعد تعديل الخريطة الزمنية

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الجيزة، من الصف الرابع الابتدائي حتى طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، في الفترة من 9 يناير 2023 المقبل، على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 28 يناير 2023.

وتبدأ إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، بعدما وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الجيزة، بينما تنتهي إجازة نصف العام يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، بما يعادل أسبوعين إجازة نصف العام لجميع الصفوف الدراسية، فيما عدا الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الجيزة، موعد امتحانات نصف العام الدراسى 2023 بعد تعديل الخريطة الزمنية.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول نصف العام للعام الدراسي 2023/2022.

وجاءت المواعيد على النحو التالي:

أولًا: سنوات النقل الابتدائي والإعدادي تبدأ خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

ثانياً: الشهادة الإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين والصُم وضِعاف السمع، خلال الفترة من 21 حتى 26 يناير 2023.

ثالثاً: مرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من 9 يناير وحتى 26 يناير 2023.

رابعاً: الصفان الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من 9 حتى 17 يناير 2023.

موعد امتحانات نصف العام الدراسى 2023 بعد تعديل الخريطة الزمنية

مع اقتراب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وانتهاء المدة الزمنية المقررة للتيرم الأول من العام الدراسي الحالي، بدأ الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عبر جوجل عن موعد انطلاق امتحانات نصف العام الدراسي 2023.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواعيد امتحانات الترم الأول لجميع الطلاب في صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والدبلومات الفنية، وفقا للخريطة الزمنية المقررة، للعام الدراسي الحالي 2022/ 2023.

وتنطلق امتحانات الترم الأول لطلاب النقل، من الصف الرابع الابتدائي حتى طلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، في الفترة من 9 يناير 2023 المقبل، على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 28 يناير 2023.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023

وجاء تحديد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، وفقا للخريطة الزمنية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم مؤكدة جميع الإدارات التعليمية الالتزام بالخطة الموضوعة من قبل الوزارة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ومن جانبها، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية امتحانات نصف العام الفصل الدراسي الأول 2023، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة لامتحانات الجامعات والمعاهد أيضاً، على أن تبدأ الامتحانات العملية بالكليات العملية من يوم 26 ديسمبر 2022، وتبدأ الامتحانات النظرية للجامعات يوم 9 إلى 26 يناير 2023.

وفيما يخص إجازة منتصف العام الدراسي، تنطلق الإجازة بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023، مباشرة، في 28 يناير 2023.

على أن تبدأ إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بداية من يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، بما يعادل أسبوعين إجازة نصف العام لجميع الصفوف الدراسية، فيما عدا الثانوية العامة والدبلومات الفنية.

مراجعة مناهج الفصل الدراسي الثاني

كلف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم المركز القومي للمناهج ومستشاري عموم المواد الدراسية في الوزارة بمراجعة المناهج الخاصة بالفصل الدراسي الثاني، للتأكد من عدم وجود دروس كان مقررا تدريسها في شهر مايو المقبل، قبل تعديل مواعيد الامتحانات، وانتهاء الفصل الدراسي الثاني بعد المنهج المقرر في شهر أبريل.