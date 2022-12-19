جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023.. أول يوم عربي في المحافظات

تستعد الإدارات التعليمية بالمحافظات لاستقبال امتحانات الترم الأول للمرحلة الابتدائية، بعد إعلان جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 بشكل رسمي، حيث لم تتبق سوى أيام معدودة على انطلاق جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023، لتنطلق في جميع المحافظات باللغة العربية.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023..

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023 بالمحافظات

أعلنت بعض المحافظات عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2023، والتي جاءت كالتالي:

أولا: محافظة الشرقية

السبت 14/1/2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 15/1/2023: الرياضيات، واللغة الأجنبية.

الاثنين 16/1/2023: العلوم، والتربية الدينية.

الثلاثاء 17/1/2023: الدراسات الاجتماعية.

ثانيا: محافظة الجيزة

الأحد 15/1/2023: اللغة العربية.

الاثنين 16/1/2023: الرياضيات.

الثلاثاء 17/1/2023: اللغة الأجنبية الأولى، والعلوم.

الأربعاء 18/1/ 2023: الدراسات الاجتماعية.

ثالثا: محافظة الغربية

الثلاثاء 3/1/2023: اللغة العربية والخط.

الأربعاء 4/1/2023: العلوم، واللغة الأجنبية.

الخميس 5/1/2023: الرياضيات، والتربية الدينية.

الاثنين 9/1/ 2023: الدراسات الاجتماعية.

رابعا: محافظة أسيوط

الخميس 5/1/2023: اللغة العربية والخط العربي، والتربية الدينية.

الثلاثاء 10/1/2023: الرياضيات.

الخميس 12/1/2023: الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي.

الأحد 15/1/2023: اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 17/1/2023: العلوم.

خامسا: محافظة الدقهلية

الاثنين 9/1/2023: اللغة العربية.

الثلاثاء 10/1/2023: الرياضيات.

الأربعاء 11/1/2023: الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

الخميس 12/1/2023: العلوم، والتربية الدينية.

جدول امتحانات نصف العام 2023 بالقاهرة

تبدأ امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لتلاميذ الصف السادس الإبتدائي ( ومايعادله) الخميس الموافق 5 يناير 2023 إلى الأربعاء 11 يناير 2023.

موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022/2023

تبدأ إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، بما يعادل أسبوعين إجازة نصف العام لجميع الصفوف الدراسية، فيما عدا الثانوية العامة والدبلومات الفنية.