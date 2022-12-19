جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023.. المحافظات تتأهب للاختبارات

أعلنت العديد من المحافظات خلال الأيام القليلة الماضية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 حيث يفصل 22 يومًا فقط التلاميذ عن الاختبارات، ليخضع الطلاب لامتحانات الترم الأول، ونشرت مديريات التربية والتعليم المختلفة جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 في المحافظات، حيث تم إعلانه رسميًا.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023..

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 والتي تنطلق 10 يناير المُقبل، وتستمر على مدار 5 أيام، حيث جاء كالتالي:

الثلاثاء 10 يناير 2023: امتحان مادة اللغة العربية.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الخميس 12 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

السبت 13 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأحد 14 يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 بالجيزة

جاء جدول امتحانات الترم الأول للصف الخامس الابتدائي 2023 في محافظة الجيزة كالتالي:

الاثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية.

الثلاثاء 10 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وICT.

الخميس 12 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 بأسيوط

أعلن تعليم أسيوط جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي نصف العام 2023، والتي جاءت كالتالي:

الأربعاء 4 يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات.

الاثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادة العلوم.

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية.

الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2023 بالدقهلية

فيما يخص جدول امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي 2023 بالدقهلية، فقد جاء كالتالي:

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي الرياضيات، وICT.

الأحد 15 يناير 2023: امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، واللغة الأجنبية.

الاثنين 16 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

الثلاثاء 17 يناير 2023: امتحان مادتي التربية الدينية، واللغة العربية.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 بالشرقية

الاثنين 9 يناير 2023: امتحان مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الأربعاء 11 يناير 2023: امتحان مادتي العلوم، والمهارات المهنية.

السبت 14 يناير 2023: امتحان مادتي دراسات اجتماعية، وتكنولوجيا ICT.

الاثنين 16 يناير 2023: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 18 يناير 2023: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 19 يناير 2023: امتحان خاص بالمدارس الرسمية للغات امتحان اللغة الأجنبية الأولى “مستوى رفيع”.

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الأزهري 2022

وبالنسبة لما يخص جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي 2022 أزهر فقد جاء كالتالي:

السبت 24 ديسمبر 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتين، وهما القرآن الكريم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الأحد 25 ديسمبر 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادتين، وهما امتحان التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية.

الاثنين 26 ديسمبر 2023: يؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية والخط الإملاء.

الثلاثاء 27 ديسمبر 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الأربعاء 28 ديسمبر 2023: يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 29 ديسمبر: يؤدي الطلاب امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية.

موعد إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022/2023

تبدأ إجازة نصف العام للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023، بما يعادل أسبوعين إجازة نصف العام لجميع الصفوف الدراسية، فيما عدا الثانوية العامة والدبلومات الفنية.