جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 بالمحافظات.. التفاصيل ومواعيد الاختبارات

انتهت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات من الاستعداد وإعلان جداول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 بالمحافظات، حيث تنطلق امتحانات شهر نوفمبر 2022، للصف الثاني الثانوي في مختلف المحافظات، نهاية شهر نوفمبر الجاري، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل، فيما ما تزال محافظات تستعد لها.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 بالمحافظات..

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 بالمحافظات.. استعدادت جادة في مديريات التعليم

تبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 بالمحافظات في 27 نوفمبر المُقبل، حيث جاءت الجداول كالتالي:

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 بالجيزة

استعدت محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الثاني الثانوي، وأعلنت عن جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022، وجاء كالتالي:

الأحد 4 ديسمبر: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الاثنين 5 ديسمبر: امتحان مواد اللغة العربية لأدبي وعلمي والأحياء لعلمي والفلسفة لأدبي.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان الجبر وحساب المثلثات لأدبي وعلمي والفيزياء لعلمي، والتاريخ لأدبي.

الأربعاء 7 ديسمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لعلمي وأدبي، والتطبيقات الرياضية لعلمي والجغرافيا لأدبي.

الخميس 8 ديسمبر: امتحان الكيمياء لطلاب علمي وعلم النفس والاجتماع لأدبي.

جدول امتحان شهر نوفمبر 2022 بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، جدول امتحان شهر نوفمبر 2022 كفر الشيخ، والذي ينطلق 27 نوفمبر وتستمر لمدة أسبوعين، على أن ينتهي الثلاثاء 6 ديسمبر المُقبل، وهو كالتالي:

الأحد 27 نوفمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 28 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 29 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء 30 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 1 ديسمبر: امتحان مادتي الأحياء والتاريخ.

الأحد 4 ديسمبر: امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

الاثنين 5 ديسمبر: امتحان مادتي الفيزياء والفلسفة.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان مادتي الميكانيكا وعلم النفس.

جدول امتحان شهر نوفمبر 2022 بالدقهلية

تنطلق امتحانات شهر نوفمبر 2022 الصف الثاني الثانوي بمحافظة الدقهلية، الأحد 4 ديسمبر المُقبل كالتالي:

الأحد 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 5 ديسمبر: امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء 7 ديسمبر: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

الخميس 8 ديسمبر: امتحان مادتي الأحياء للعلمي، والتاريخ للأدبي.

الأحد 11 ديسمبر: امتحان مادتي الكيمياء للعلمي، والجغرافيا للأدبي.

الاثنين 12 ديسمبر: امتحان مادتي الفيزياء للعلمي، والفلسفة والمنطق للأدبي.

الثلاثاء 13 ديسمبر: ميكانيكا وتطبيقات رياضية للعلمي، وعلم نفس واجتماع للأدبي.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، في بيان لها أنّ جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 للصف الثاني الثانوي جاء كالتالي:

الأربعاء 30 نوفمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الخميس 1 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وجغرافيا لأدبي، وأحياء لعلمي.

الأحد 4 ديسمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وعلم نفس لأدبي، وتطبيقات رياضية لعلمي.

الاثنين 5 ديسمبر: امتحان مادة الرياضيات للشعبتين، والفيزياء لشعبة لعلمي، والتاريخ لأدبي.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان مادة الكيمياء لعلمي، والفلسفة والمنطق للأدبي.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 بالمنوفية

تبدأ امتحانات شهر نوفمبر 2022 في محافظة المنوفية، للصف الثاني الثانوي في 27 نوفمبر المُقبل، حيث جاء الجدول كالتالي:

الأحد 27 نوفمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الاثنين 28 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

الثلاثاء 29 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء 30 نوفمبر: امتحان مادة الرياضيات.

الخميس 1 ديسمبر: امتحان مادتي التاريخ للأدبي والأحياء للعلمي.

الأحد 4 ديسمبر: امتحان مادتي الجغرافيا للأدبي والكيمياء للعلمي.

الاثنين 5 ديسمبر: امتحان مادتي الفلسفة للأدبي والفيزياء للعلمي.

الثلاثاء 6 ديسمبر: امتحان مادتي علم النفس للأدبي والميكانيكا للعلمي.

الأربعاء 7 ديسمبر: امتحان مادة الحاسب الآلي.

الخميس 8 ديسمبر: امتحان مادتي التربية الدينية والوطنية.

جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 بمطروح

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة مطروح، جدول امتحانات شهر نوفمبر 2022 ثانية ثانوي، حيث تنطلق الأحد 27 نوفمبر كالتالي:

الأحد 27 نوفمبر: امتحان مواد اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين، والجغرافيا للأدبي، وتطبيقات رياضية للعلمي.

الاثنين 28 نوفمبر: امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات للشعبتين، والأحياء للعلمي، وعلم النفس للأدبي.

الثلاثاء 29 نوفمبر: امتحان مادة اللغة العربية.

الأربعاء 30 نوفمبر: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين، والفيزياء للعلمي، والتاريخ للأدبي.

الخميس 1 ديسمبر: امتحان مادة الكيمياء للعلمي والفلسفة للأدبي.

امتحانات شهر نوفمبر الثاني الثانوي 2022 في باقي المحافظات

لم يتم الإعلان عن جداول الامتحانات في باقي المحافظات حتى الآن، فيما يخص امتحانات شهر نوفمبر 2022 الثاني الثانوي، حيث لا تزال مديريات التربية والتعليم بصدد وضع واعتماد الجداول تمهيداً لإعلانها.