 جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023.. التعليم تحدد ضوابط والتزمات للطلاب والملاحظين

تبدأ امتحانات نصف العام للصف الثاني الاعدادي في أول شهر مايو في معظم المحافظات، وتقوم كل مديرية تعليمية بتحديد موعد جدول امتحانات الصف الثاني بها بناء على الخريطة الزمنية لها.

بوابة ”المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

وضعت وزارة التربية والتعليم جدول امنتحانات الصف الثاني الإعدادي كالتالي:

يوم الثلاثاء 10 يناير مادة اللغة العربية والخط.

يوم الخميس 12 يناير مادة الهندسة ومادة العلوم.

يوم الأحد 15 يناير مادة الجبر والإحصاء ومادة اللغة الأجنبية.

يوم الثلاثاء 17 يناير مادة الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2022-2023

ووجّهت المديريات التعليمية؛ خطابًا للإدارات والمدارس بشأن استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023.

ضرورة التأكد من انتهاء شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بأكملها.

استعدات المديريات لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وأشارت المديريات في خطابها، بضرورة التأكد من انتهاء شرح مناهج الفصل الدراسي الأول بأكملها، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والمقرر عقدها في يناير المقبل، بالإضافة إلى تخصيص أسبوع للمراجعة على المقررات الدراسية بشكل مجان للطلاب داخل المدارس، مع استمرار تفعيل الغياب بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي طالب يتجاوز نسب الغياب المقررة.

ضوابط دخول الامتحانات

كما وجهت المديريات التعليمية؛ تعليمات لمديري المدارس، بشأن محظورات المشاركين في امتحانات طلاب النقل والشهادة الإعدادية بامتحانات للفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2022-2023.

وأكدت المديريات التعليمية في خطابها، عدم تأخر الملاحظين في الدخول إلى اللجان، وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة، وعدم السماح بقراءة الصحف والمجلات والمأكولات والمشروبات، ويحظر نهائيًا التدخين أثناء انعقاد اللجنة لجميع العاملين والطلاب.