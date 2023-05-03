جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 .. تبدأ 4 يونيو  

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسمي الأدبي والعلمي تبدأ الأحد 4 يونيو 202.

بوابة “المال نيوز” تعرض لكم في هذا التقرير جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023 للقسمين العلمي والأدبي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري 2023

تبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي من الأحد 4 يونيو 2023ويكون الجدول كالتالي:

– الأحد 4 يونيو 2023

امتحان الفقه من 9 حتى 11 صباحًا

امتحان الحديث من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الثلاثاء 6 يونيو 2023

القرآن الكريم من 9 حتى 11 صباحًا

– الخميس 8 يونيو 2023

امتحان البلاغة من 9 حتى 11 صباحًا

– الأحد 11 يونيو 2023

امتحان الجغرافيا للمبصرين فقط من 9 حتى 12 ظهرًا

– الثلاثاء 13 يونيو 2023

امتحان النحو من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 13 يونيو 2023

امتحان التفسير من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 18 يونيو 2023

امتحان التاريخ من 9 حتى 12 ظهرًا.

– الثلاثاء 20 يونيو 2023

امتحان الفلسفة والمنطق من 9 حتى 11 صباحًا.

– الخميس 22 يونيو 2023

امتحان الأدب والنصوص والمطالعة من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 25 يونيو 2023

امتحان اللغة الأجنبية الأولى من 9 حتى 12 صباحًا.

– الثلاثاء 4 يوليو 2023

امتحان الصرف من 9 حتى 11 صباحًا.

وامتحان الإنشاء من 11:30 حتى 1:30 مساءً.

– الخميس 6 يوليو

2023 امتحان التوحيد من 9 حتى 11 صباحًا.

– الأحد 9 يوليو 2023

امتحان اللغة الأجنبية الثانية من 9 حتى 11:30 صباحًا

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي

تبدأ امتحانات الثانوية الأزهرية للقسم العلمي السبت 3 يونيو بحيث يكون الجدول كالتالي

– يوم السبت 3 يونيو 2023

مادة الفقه من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

ومادة الحديث من الساعة 11.30 صباحاً الساعة 1.30 صباحاً.

– يوم الإثنين 5 يونيو 2023

مادة القرآن الكريم من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 7 يونيو 2023

مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحا

– يوم السبت 10 يونيو 2023

مادة اللغة الأجنبية من الساعة 9 صباحا الساعة 12 ظهرا.

– يوم الإثنين 12 يونيو 2023

مادة الاستاتيكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 14 يونيو 2023

مادة الأدب والنصوص من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 17 يونيو 2023

مادة الأحياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 12 ظهراً.

– يوم الإثنين 19 يونيو 2023

مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 21 يونيو 2023

مادة النحو من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 24 يونيو 2023

مادة الكيمياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الإثنين 26 يونيو 2023

مادة الديناميكا من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الإثنين 3 يوليو 2023

مادة الفيزياء من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 5 يوليو 2023

مادة البلاغة من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم السبت 8 يوليو 2023

مادة التوحيد من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً

– يوم الإثنين 10 يوليو 2023

ومادة الصرف من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

– يوم الأربعاء 12 يوليو 2023

مادة التفسير من الساعة 9 صباحاً الساعة 11 صباحاً.

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