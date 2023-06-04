جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. باق من الزمن 7 أيام لانطلاق المارثون

تبدأ الامتحانات يوم الإثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15، بعد اعتماد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022، ننشر فى هذا الصدد المواد التى سيتم تأدية امتحانها عقب إجازة عيد الأضحى، والتى من المقرر أن تنتصف موسم امتحانات الثانوية العامة، حيث من المتوقع أن تبدأ تلك الإجازة يوم 28 من شهر يونيو المقبل.

بوابة”المال نيوز” تنشر من خلال التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلن جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022، بما فى ذلك جدول امتحانات مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا “STEM”، وجدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. 85% أسئلة اختيار

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 وفق الضوابط التالية: تعقد الامتحانات 12 يونيو الجاري.

20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك، حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪ للفهم و40٪ للتطبيق و30٪ لحل المشكلات والإبداع.

ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.

تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

تبقت أيام قليلة على انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة، وارتفعت معدلات البحث على محركات جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ليستعد الطلاب للامتحانات وتجهيز المراجعات لكل مادة وفق ترتيبها في جدول الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. إجازة عيد الأضحى المبارك

تنطلق امتحانات الثانوية العامة من الإثنين 12 يونيو 2023 أي تبقى عليها سبعة أيام بخلاف اليوم وتستمر لمدة شهر تقريبًا حيث تنتهي الخميس 13 يوليو 2023.

ويحصل الطلاب خلال امتحانات الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ الثلاثاء 27 يونيو 2023 وتستمر حتى السبت 1 يوليو بحيث يستكمل الطلاب امتحاناتهم من الأحد 2 يوليو مباشرة.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023.. مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية

الإثنين 12 يونيو 2023

من 9 إلى 10.30 مادة التربية الدينية

من 11 إلى 12.30 مادة التربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023

من 9 إلى 10.30 مادة الاقتصاد

من 11 إلى 12.30 مادة الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية

من 9 إلى 12 امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية

من 9 إلى 12 امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 4 يوليو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة)

الخميس 6 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم)

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل

من 9 إلى 12 امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 11 يوليو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة

الخميس 13 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة)

من 9 إلى 12 امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. كراسة أسئلة

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.