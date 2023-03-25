جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية.. تفاصيل جديدة تعرف عليها

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية، يوم 12 يونيو المقبل، وتستمر لشهر يوليو، وتنتهي يوم 13 يوليو 2023، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول، وموعد انطلاق الامتحانات.

زدادت محركات البحث من طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي العام الشعبة الأدبية، عن جدول امتحانات القانوية العامة ٢٠٢٢/٢٠٢٣، عبر محركات البحث جوجل، للتعرف على الجدول والاستعداد الجيد للامتحانات.

بوابة “المال نيوز” تستعرض من خلال التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية يوم 12 يونيو المقبل، وتستمر لشهر يوليو، وتنتهي يوم 13 يوليو 2023، ووضعت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الأول، رسميا.

في البداية جدول المواد خارج المجموع كالتالي:

الاثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

بداية من يوم ١٨ يونيو، تبدأ امتحانات المواد الرسمية

الأحد 18 يونيو يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

الثلاثاء 20 يونيو يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو يؤدي الطلاب امتحان مواد الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية.. إجازة عيد الأضحى

تتوقف الامتحانات، بسبب حصول الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو ويؤدي الطلاب امتحان مادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 4 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مادة الرياضيات التطبيقية “الاستاتيكا” لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 6 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

الأحد 9 يوليو 2023، يؤدي الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

الثلاثاء 10 يوليو يؤدي الطلاب امتحان مادة الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

الخميس 13 يوليو 2023، يؤدي الطلاب امتحان مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.” جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي وأدبي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية.. إمكانية تعديل الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي، بعدما اعتمده الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، على أن تبدأ الامتحانات من يوم 12 يونيو إلى الخميس 13 يوليو، ويحصل طلاب الثانوية العامة على إجازة عيد الأضحى، والتي ستمكنهم من مراجعة مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية علمي علوم- علمي رياضة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية.. مرونة وزارة التربية والتعليم

ويساعد اطلاع الطالب على جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي، قبل موعد الامتحان بحوالي 3 أشهر، في الاستعداد على كيفية مذاكرة المواد ومراجعتها، كما يعطي الطالب فرصة التعديل في حالة وجود أي قلق من ناحية الجدول، خصوصا أن هناك مرونة من قبل وزارة التربية والتعليم، بشأن تعديل الجدول من حيث المواد وترتيبها، حتى لا تكون هناك مشكلة بين الطلاب خلال فترة ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2022-2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي 2023

وسنعرض جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي 2023، والذي يتضمن المواد التي تضاف إلى المجموعة، وكذلك المواد التي لا تضاف، بجانب عدد ساعات امتحان كل مادة، وإليكم جدول امتحانات الثانوية العامة أدبي:

الاثنين 12 يونيو 2023

تجري امتحانات الثانوية العامة أدبي 2023، يوم الاثنين 12 يونيو 2023، للمواد التي لا تضاف للمجموع سواء كان لطلبة شعبة أدبي أو علمي علوم وعلمي رياضة:

مادة التربية الدينية لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 حتى 10:30.

امتحان التربية الوطنية سوف يكون لمدة ساعة ونصف أيضا من الساعة 11 حتى 12:30.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الثلاثاء 13 يونيو 2023

وتستمر امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف إلى المجموع يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، وهم مادتي:

الاقتصاد لمدة ساعة ونصف من الساعة 9 حتى 10:30.

الإحصاء لمدة ساعة ونصف من الساعة 11 حتى 12:30.

الأحد 18 يونيو 2023

وسوف يكون هناك فاصل حوالي 5 أيام على مواعد أول المواد التي تضاف إلى المجموع الأحد 18 يونيو 2023، وهي مادة امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات من الساعة 9 حتى 12.

الثلاثاء 20 يونيو 2023

ويوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 تستمر امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف إلى المجموع للشعبة الأدبية، وهي مادة اللغة الأجنبية الثانية وتكون مدة الامتحان حوالي ساعتين من 9 حتى 11.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدارس المتفوقين STEM



الأحد 25 يونيو 2023

ويستمر امتحانات الثانوية العامة للمواد التي تضاف إلى المجموع، يوم الأحد 25 يونيو 2023، يجرى امتحان الجغرافيا من 9 حتى 12.

الأحد 2 يوليو 2023

كما يجري امتحان الثانوية العامة يوم الأحد 2 يوليو 2023، حيث يكون أمام الطالب حوالي 6 أيام، فهي مادة كافية لمراجعة مادة التاريخ، حيث تجري يوم 2 يوليو من الساعة 9 حتى 12.

الخميس 6 يوليو 2023

وبعد مرور حوالي 3 أيام سوف يستطيع الطالب مراجعة مادة اللغة الأجنبية الأولى، والتي تعقد يوم الخميس 6 يوليو 2023 من الساعة 9 حتى 12.

الأحد 9 يوليو 2023

وبعد حوالي 48 ساعة سوف يجري امتحان علم النفس والاجتماع من 9 حتى 12.

الخميس 13 يوليو 2023

وبعد مرور 72 ساعة سوف يجري امتحان الفلسفة والمنطق من الساعة 9 حتى 12، وبذلك تكون انتهت امتحانات الثانوية العامة شعبة أدبي.