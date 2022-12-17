جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي.. تعرف على مواعيد اختبارات علمي وأدبي

تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الأول في مصر يوم 28 يناير المقبل، بعد إعلان جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي، ويحصل بعدها الطلاب على راحة لمدة أسبوعين حتى استئناف الترم الثاني.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي على كافة أنحاء الجمهورية والتي تبدأ يوم السبت 11 يناير وتنتهي الأربعاء 22 يناير 2023.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي.

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي.. بيان وزارة التربية والتعليم

جاء جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الثاني الثانوي، حيث تبدأ اختبارات الترم الاول لجميع أعوام النقل من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الاعدادي والصفوف الثانوية يوم 14 يناير 2023 وسيتم الإعلان عن كافة بيانات ورقة الامتحان ومواصفاتها لمراحل النقل بعد أن تنتهي من الاتفاق عليها.

ويكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 بشكل مكثف من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية 2023، وترتفع عمليات البحث من قبل أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكافة محافظات جمهورية مصر العربية، لمعرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول

تزامنا مع اهتمام أولياء الأمور وطلاب الشهادة الثانوية 2023 بكافة محافظات مصر لمعرفة جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023، تنشر بوابة “المال نيوز” جدول امتحان الصف الثاني الثانوي أدبي -ترم أول 2023-، وجدول امتحان الصف الثاني الثانوي علمي ترم أول 2023، وفقاً لبيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي أدبي -ترم أول 2023

يوم الخميس 12 يناير امتحاني مادة اللغة العربية – الجغرافيا.

يوم الأحد 15 يناير امتحان مادة اللغة الاجنبية الاولى.

يوم الثلاثاء 17 يناير امتحان مادة الفلسفة.

يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الاجنبية الثانية – التاريخ.

يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي علمي ترم اول 2023:

يوم الخميس 12 يناير اختبار مادتي اللغة العربية – الرياضيات.

يوم الأحد 15 يناير امتحاني مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم الثلاثاء 17 يناير امتحاني مادة الجبر والتفاضل/ حساب المثلثات – مادة الأحياء.

يوم الأحد 22 يناير امتحاني اللغة الأجنبية الثانية – الفيزياء.

يوم الثلاثاء 24 يناير امتحان مادة الكيمياء.

موعد أجازة منتصف العام 2023 للصف الثاني الثانوى

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد أجازة نصف العام الدراسي الأول والتي تبدأ مباشرة عقب انتهاء الامتحانات لجميع مراحل النقل والإعدادية لتبدأ 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين ليبدأ الدراسة في 11 فبراير 2023.

وتجرى امتحانات الطلاب بشكل إلكتروني بنسبة 85% من الورقة على أن يتم تقييم الامتحانات من خلال لجان إلكترونية فيما تشمل الامتحانات اسئلة مقالية بنسبة 15% يتم تقييمها من قبل المعلمين.

الاستمارة الالكترونية شرط لدخول الامتحان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استمارة الصف الثاني الثانوي شرط أساسي لدخول الامتحانات الخاصة بالترم الأول والتي يتم اتاحتها للتلاميذ من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم التلميذ بتقديم الاستمارة مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكن من دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الأول يعتبر الحصول على الحساب المدرسي شرط أساسي من أجل التسجيل في الاستمارة.