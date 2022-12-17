جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الأول الثانوي.. باقي من الزمن 27 يوما

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الأول الثانوي على كافة أنحاء الجمهورية، والتي تبدأ يوم السبت 11 يناير وتنتهي الأربعاء 22 يناير 2023، حيث تبدأ اختبارات الترم الاول لجميع أعوام النقل من الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي والصفوف الثانوية يوم 14 يناير 2023 وسيتم الإعلان عن كافة بيانات ورقة الامتحان ومواصفاتها لمراحل النقل بعد أن تنتهي من الاتفاق عليها.

بوابة “المال نيوز” تستطلع من خلال التقرير التالي تسليط الضوء على كل ما تريد معرفته عن جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الأول الثانوي.

جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الاول الثانوي.. أول يوم لغة عربية

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الترم الأول 2023 الصف الأول الثانوي على كافة أنحاء الجمهورية والتي تبدأ يوم السبت 11 يناير وتنتهي الأربعاء 22 يناير 2023 كالآتي:

السبت 11 يناير:

مادة اللغة العربية.

يوم الإثنين 13 يناير:

مادة اللغة الأجنبية الأولى

يوم الثلاثاء 14 يناير:

مادة الأحياء

يوم الأربعاء 15 يناير:

مادة الجغرافيا.

يوم الخميس 16 يناير :

مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم السبت 18 يناير:

مادة الرياضيات.

يوم الاحد 19 يناير :

مادة الفلسفة والمنطق

يوم الإثنين 20 يناير:

مادة الفيزياء

يوم الثلاثاء 21 يناير :

مادة التاريخ

يوم الأربعاء 22 يناير:

مادة الكيمياء

موعد إجازة منتصف العام 2023 للصف الأول الثانوى

أعلنت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد عقد أجازة نصف العام الدراسي الأول والتي تبدأ مباشرة عقب انتهاء الامتحانات لجميع مراحل النقل والإعدادية لتبدأ 28 يناير 2023 وتستمر لمدة أسبوعين ليبدأ الدراسة في 11 فبراير 2023.

وتجرى امتحانات الطلاب بشكل إلكتروني بنسبة 85% من الورقة على أن يتم تقييم الامتحانات من خلال لجان إلكترونية فيما تشمل الامتحانات اسئلة مقالية بنسبة 15% يتم تقييمها من قبل المعلمين.

الاستمارة الإلكترونية شرط لدخول الامتحان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن استمارة الصف الأول الثانوي شرط أساسي لدخول الامتحانات الخاصة بالترم الأول والتي يتم اتاحتها للتلاميذ من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويقوم التلميذ بتقديم الاستمارة مع الأوراق المطلوبة للمدرسة حتى يتمكن من دخول الامتحانات في الفصل الدراسي الأول يعتبر الحصول على الحساب المدرسي شرط أساسي من أجل التسجيل في الاستمارة.