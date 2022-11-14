جدول الحد الأدنى للأجورالجديد 2022.. علاوة استثنائية لجميع الدرجات المالية

رفعت الدولة الحد الأدنى للأجور الجديد 2022، بداية من شهر نوفمبر الحالي، ليبدأ من 3 آلاف جنيه بعد إضافة علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات المالية، حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء زيادة الرواتب 300 جنيه للجميع، بداية من شهر نوفمبر للعاملين في الحكومة.

بوابة “المال نيوز” تستعرض، من خلال التقرير التالي، كل ما تريد معرفته عن جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2022.

جدول الحد الأدنى للأجورالجديد 2022.. زيادة الرواتب هذا الشهر

أعلن رئيس مجلس الوزراء زيادة الرواتب 300 جنيه للجميع، بداية من شهر نوفمبر للعاملين في الحكومة، حيث رفعت الدولة الحد الأدنى للأجور، بداية من شهر نوفمبر ليبدأ من 3 آلاف جنيه، بعد إضافة علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات المالية. رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الممتازة إلى 9000 جنيه، بدلًا من 8700 جنيه. وفيما يلي جدول الحد الأدنى للأجور الجديد 2022:

يبدأ الحد الأدني لأجور الدرجة العالية من 6600 جنيه مقابل 6300 قبل الزيادة.

رفع الحد الأدنى للأجور لدرجة المدير العام ليبدأ من 5400 جنيه بدلًا من 5100 جنيه.

الحد الأدنى لأجور الدرجة الأولى يبدأ من 4800 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة الثانية ليكون 4200 جنيه بدلًا من 3900 جنيه.

يبدأ الحد الأدنى للأجور للدرجة الثالثة من 3740 جنيهًا بدلًا من 3420 جنيهًا.

الحد الأدنى لأجور الدرجة الرابعة يبدأ من 3480 جنيهًا مقابل 3180 جنيهًا قبل الزيادة.

رفع الحد الأدنى لأجور الدرجة الخامسة ليبدأ من 3240 جنيهًا.

رفع الحد الأدنى لأجور الدرجة السادسة إلى 3000 جنيه بدلًا من 2700 جنيه قبل الزيادة.

جدول مواعيد صرف رواتب نوفمبر 2022 متضمنة الزيادة

قررت وزارة المالية صرف رواتب شهر نوفمبر للعاملين في الحكومة يومي الخميس والأحد 24 و27 نوفمبر 2022 للعاملين في عدد 66 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية.

وتقوم الوزارة بصرف رواتب العاملين الحكوميين في الجهات الأخرى التي لم تصرف خلال اليومين السابقين، في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 28، 29، 30 نوفمبر 2022.

قرارات رئيس الوزراء بشأن زيادة الرواتب للعاملين في الحكومة

قرر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدني للأجور بقيمة 300 جنيه من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه شهريًّا، ويسري القرار على بقية الدرجات المالية الأخرى، وفق قرار رئيس الوزراء.

وأوضح وزير المالية أن العلاوة الاستثنائية هي علاوة ضد غلاء المعيشة، وقيمتها مبلغ مالي مقطوع بمبلغ 300 جنيه شهريًّا لكل الدرجات الوظيفية، ويُصرَف من الدرجة السادسة وحتى الممتازة لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والبالغ عددهم 4.6 مليون موظف.

وأضاف وزير المالية أن الزيادة الجديدة تتكلف سنويًّا 16.4 مليار جنيه، ويستفيد منها أيضًا العاملون في الهيئات العامة الاقتصادية، والصناديق والحسابات الخاصة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

أسماء الوزارات والمصالح والهيئات الحكومية التي تصرف رواتب يوم الخميس 24 نوفمبر 2022

يم صرف الرواتب للوزارات التالية يوم الخميس 24 نوفمبر: التعليم العالي- الشباب والرياضة- الزراعة واستصلاح الأراضي- العدل- الخارجية- التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- الموارد المائية والري- المالية- الكهرباء- التنمية المحلية- التخطيط- الاستثمار والتعاون الدولي.

صرف الرواتب في مديريات الخدمات في المحافظات الخميس: مديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين- دواوين عموم المحافظات- مديريات الزراعة- مديريات التنظيم والإدارة- مديريات الشباب والرياضة- مديريات الطب البيطري.

الهيئات الحكومية المستقلة يوم الخميس 24 نوفمبر: المحكمة الدستورية العليا- الجامعات- الهيئة العامة للرقابة المالية- دار الإفتاء المصرية- رئاسة مجلس الوزراء- رئاسة الجمهورية- هيئة قضايا الدولة- الأزهر- مجلس الدولة- اللجنة العليا للانتخابات- هيئة النيابة الإدارية- هيئة الرقابة الإدارية- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة- القضاء والنيابة العامة- معهد الخدمات المالية.

الحد الأدنى للأجور الجديد.. مواعيد صرف زيادة المرتبات فى نوفمبر 2022

وفيما يلي أسماء الوزارات والمصالح الحكومية التي تصرف الرواتب يوم الأحد 27 نوفمبر 2022

وزارات تصرف الرواتب الأحد الموافق 27 نوفمبر: الإنتاج الحربي- الثقافة- الطيران المدني- الاتصالات- قطاع الأعمال العام –الداخلية- النقل- الأوقاف- القوى العاملة- شئون مجلس النواب- البترول- الإسكان- التجارة والصناعة- الصحة- الآثار- التموين- التضامن الاجتماعي- البيئة- السياحة- الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

مديريات خدمات المحافظات تصرف الرواتب الأحد: مديريات التموين والتجارة الداخلية- مديريات الإسكان والمرافق- مديريات التضامن الاجتماعي- مديريات الطرق والنقل- مديريات الشئون الصحية- مديريات القوى العاملة.

الهيئات الحكومية المستقلة التي تصرف الرواتب الثلاثاء 27 نوفمبر: المجلس الأعلى للصحافة- مجلس النواب- المجلس القومي لحقوق الإنسان- الجهاز المركزي للمحاسبات- الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني- الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي- المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.