جدول أعمال تشريعية النواب لمناقشة تيران وصنافير

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب غدا الأحد؛ لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير عن حضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وأشارت إلي أن الاجتماع سيتناول هل يحق لمجلس النواب مناقشة الاتفاقية من عدمه بعد صدور حكم الادارية العليا بمصرية الجزيرتين.

واوضحت المصادر في تصريحاتها لـ”المال” أن اليوم الثاني لاجتماعات اللجنة سيتم تحديد قائمة الشخصيات التي سيتم استدعاءها لحضور مناقشات الاتفاقية، ومدى إمكانية بث الجلسات علي الهواء مباشرة، ولفتت المصادر إلي أن أعضاء اللجنة التشريعية سيطلعون علي الاتفاقية وحيثيات الحكم القضائي الصادر من الإدارية العليا قبل بدء مناقشتها.

وأوضحت المصادر أن الاتفاقية ستطرح للمناقشة خلال الجلسة العامة في الأسبوع الجارى لحسمها قبل انتهاء الدور التشريعي الحالي، ونوهت المصادر إلي أن اللجنة التشريعية وجهت الدعوة إلى اللجنة القومية المصرية التي أعدت اتفاقية ترسيم الحدود البحريه بين مصر والسعودية لحضور الاجتماعات، لافتة إلى أن اللجنة ستعرض الخرائط الخاصة بالمنطقة، والتي توضح وجود 74 نقطة فاصلة بين مصر والسعودية داخل هذه المنطقة.

وتوقعت حضور عددا من الشخصيات العامة وأجهزة سيادية بالدولة ستحضر المناقشات التي ستتم داخل اللجنة التشريعية، والتي يرأسها المستشار بهاء أبوشقة.

كان ائتلاف دعم مصر، أعلن أمس الجمعة، بدأ مجلس النواب ولجانه نظر اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، اعتبارا من غد الأحد، أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بتوجيه الدعوة للخبراء والمتخصصين لحضور أعمال اللجنة.

وذكر الائتلاف، في بيان له، الجمعة، أن حالة الاستقطاب والتخوين السائدة من بعض النواب ضد الاتفاقية، ومحاولة «احتكار الوطنية» وتوزيع صكوك وشهادات الدفاع عن الأرض المصرية وسياسة فرض الرأي بالصوت العالي، أمر غير مقبول ولن يرضى به الائتلاف ولا نوابه، كما لن يرضى الائتلاف بممارسة الضغوط على النواب وترهيبهم بالشعارات التي لا تعبر عن حقائق الأمور.

وأكد الائتلاف، أن هذه الاتفاقية شأنها شأن أي اتفاقية أخرى سينظرها المجلس وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وسيناقشها في حضور الخبراء والمتخصصين وسنكون حريصين على سؤال جميع الأسئلة اللازمة لتوضيح الصورة لاتخاذ القرار السليم.