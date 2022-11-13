جدل منع المطرب النقاش من حفل الأوبرا.. أذواق تصطدم بشروط غنائية عادلة

مازال المطرب الشاب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش مثار جدل على مواقع التواصل الاجتماعي وبين الوسط الموسيقي بعد رفض دار الأوبرا المصرية من خلال الملحن القدير حلمي بكر ، لغنائه مع النجمة أصالة نصري في حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية مؤخرا والذي أحيته بمسرح النافورة وشهد حضورا لافتا ، وتم منعه نظرا لأن تقاليد الأوبرا المصرية تمنح ظهوره على المسرح .

وجاءت ردود الأفعال على هذه الواقعة متناقضة البعض يرى أن ماحدث معه أمرا عاديا لأنه يجب أن يتعب كثيرا مثل غيره من المواهب الشابة للغناء على مسرح الأوبرا المصرية ، بينما آخرين يرون أن ماحدث معه فيه نوعا من الطبقية تجاه انسان بسيط وذلك ماعلق عليه الملحن رامي جمال عبر حسابه الرسمي فقال تعقيبا على تصرف حلمي بكر تجاه أحمد سالم ” حضرتك قيمة طبعًا بس أنا حاسس بريحة طبقية لأن الفن شروطه موهبة وأحمد موهبته لا يستطيع أحد أن يختلف عليها”.

عوض بدوي : هناك العديد من الأصوات الجيدة في مصر ويأملون في فرصة

يرى الشاعر الغنائي عوض بدوي أن صوت أحمد سالم جميل جدا حقيقي ، لكن هناك الكثير من الأصوات الشابة في الأوبرا المصرية لم تستطع الغناء على المسرح مثله كما كان سيحدث ، وهناك مواهب شابة كثيرة تملك أصواتا مميزة لكن لم تغني في دار الأوبرا المصرية .

وأشار الى أن هناك العديد من الأصوات الجيدة في مصر ويأملون في فرصة مثل أحمد سالم للغناء في الأوبرا المصرية ، فليس معنى أنه تصدر التريند في لحظة معينة أن يغني في مهرجان الموسيقى العربية .

وتابع قائلا إن هناك أشخاص كثيرة تعزف موسيقى وآلات كثيرة في هذا المجال ودراسة للموسيقى والغناء جيدا ، وهم من يستحقون فرصة الغناء في دار الأوبرا المصرية ، وليس مجرد شخص صوته جميل فهناك الكثير من الأصوات تستحق الفرصة مثله .

ولفت أن الملحن حلمي بكر كان صائبا في قرار منعه من الغناء في الأوبرا المصرية ، وليس في الأمر طبقية أبدا كما يتصور البعض .

صلاح عطية : وجهات النظر التي تتحدث أنه سيشعر بإحباط شديد من تصرف الأوبرا تجاهه

وعلق الشاعر صلاح عطية أن ماحدث مع المطرب الشاب أحمد سالم بالغاء فقرته الغنائية مع النجمة أصالة في الأوبرا المصرية هو قرار إداري بحت منها ويجب أن يحترم .

وأردف قائلا أن وجهات النظر التي تتحدث أنه سيشعر بإحباط شديد من تصرف الأوبرا تجاهه ، فذلك غير منطقيا أبدا لأن هناك مواهب جديدة شابة.

وأوضح أن معظم المواهب الجديدة ستشعر هي بالاحباط لو شاهدت أحمد سالم يغني على مسرح الأوبرا ، لذلك يجب أن نحترم الآراء المتناقضة في هذا الأمر .

أكرم عادل :الأوبرا المصرية ليس لها حق في منع صوت جديد من الغناء

وأوضح الموزع الموسيقي أكرم عادل أن الأوبرا المصرية ليس لها حق في منع صوت جديد من الغناء في مهرجان موسيقى كبير.

وعن رأيه في المواهب الأخرى التي لم تأتيها فرصة احمد سالم وهي دارسة للموسيقى قال : هذا رزق من عند الله ويأتي لكل شخص موهوب في توقيت معين.

وأضاف أنه لم يكن سيقدم فقرة غنائية كاملة وإنما كان سيغني مع آصالة أغنية فقط على المسرح، ولايصح منعه لكونه ليس دارسا أو يعمل بمهنة النقاشة وانسان بسيط وماحدث معه عنصرية حقيقية وظلم.