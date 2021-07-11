جدل كبير بعد منع مطربي المهرجانات من الغناء ومطالبتهم بالتعلم أولا.. موسيقيون يعلقون

حيث "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة

أصدرت نقابة المهن الموسيقية مؤخرا ، برئاسة النقيب هاني شاكر، قرارا بمنع التعامل مع عدد من مطربي المهرجانات أبرزهم حمو بيكا وعنبة.

حيث “قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع كل من: حمو بيكا، نور التوت، مسلم، عنبة، وأحمد موزة.. ويمنع كل من ليس عضوا بالنقابة وغير مصرح له بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات”.

كان حمو بيكا الشكر قد وجه الشكر لهاني شاكر بعد السماح له الانضمام إلى شعبة المونولوج، وكتب عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”: “رسالة شكر واحترام وتقدير لنقيب المهن الموسيقية أمير الغناء العربي الأستاذ هاني شاكر على دعمه الكبير لمغنين ومؤديين المهرجان وإعطاء الفرصة لهم للانضمام لشعبة (المونولوج) لتقنين أوضاعنا داخل نقابة المهن الموسيقية والتحكم في الكلمات والموسيقى وشكر خاص لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية”.

وطالب شاكر بيكا بضرورة التعلم أولا الغناء من خلال ورشة موسيقية على يد أساتذة في الموسيقى منهم محمود عبد الستار المسؤول عن إدارة أعمال فنانين كثيرين وغيرهم.

محمود عبد الستار : هاني شاكر طلب من بيكا التفرغ لتعلم الغناء هذه الفترة حتى يجتاز الامتحان

وأوضح محمود عبد الستار مدرب الموسيقى، أن هاني شاكر نقيب الموسيقيين قام مؤخرا بإدخال حمو بيكا فنان المهرجانات ورشة موسيقى ليتعلم الغناء بأسلوب سليم ، وطالبه بالتوقف عن الغناء هذه الفترة والتفرغ للتعلم فقط حتى يستطيع اجتياز امتحان نقابة الموسيقيين الأيام القادمة ويحصل على كارنيه من النقابة ويصبح عضوا رسميا فيها ويعمل فيما بعد بأسلوب قانوني مثل غيره من الفنانين.

وأشار عبد الستار إلى أن عمل مطربي المهرجانات بشكل غير قانوني غير مسموح به بالطبع ، لذلك تم إيقافهم عن الغناء مؤخرا بقرار من نقيب الموسيقيين ولا خلاف على ذلك.

ولفت إلى أنه لا يمكن أن تترك النقابة أي شخص يعمل دون تصريح رسمي منها ، ويقدم حفلات غنائية للجمهور دون أن يكون تحت مظلة القانون ونقابة الموسيقيين.

وأكد أن اليوتيوب ليس له علاقة بالدولة من الأساس وليس هناك سيطرة من النقابة عليه ، لكن الهدف تحجيم من يعمل بشكل غير قانوني الفترة المقبلة.

أكرم عادل : قرار لحفظ ماء وجه النقابة وفناني المهرجانات سيظلون بستايلهم في الغناء

وأعرب الموزع أكرم عادل عن كون قرار نقابة الموسيقيين بوقف مطربي المهرجانات عن الغناء لحين تعلمهم أساليبه السليمة ، ما هو إلا لحفظ ماء وجه النقابة بسبب الهجوم الذي تعرضت له بعد غناء هؤلاء المطربين في الحفلات والأفراح في فترة زمنية معينة ومطربين آخرين يجلسون في بيوتهم دون عمل.

ونوه بأن فناني المهرجانات حينما سيتعلمون أساليب الغناء السليمة ، هل معنى ذلك أن حمو بيكا مثلا سيقدم أغنيات مثل التي يغينها هاني شاكر بالطبع لا.

فسيقدم بيكا ومن على شاكلته أغنياته التي تحقق له الجماهيرية في السوق بستايله وشكله الذي اعتاد الجمهور عليه سواء تعلم الغناء أم لا ، لذلك هذا القرار لحفظ ماء وجه النقابة بعد الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها الفترة الاخيرة ليس أكثر.

طارق مرتضى : لن نتهاون من الآن مع أي شخص يعمل في مجال الغناء بدون صفة قانونية

وأعرب طارق مرتضى المسؤول الإعلامي لنقابة الموسيقيين لـ”المال” : عن كون قرار نقابة المهن الموسيقية بإيقاف بعض فناني المهرجانات يعود لأنهم يقدمون حفلات موسيقية ويطرحون أغنيات طيلة الوقت دون أي تكلفة مادية كبيرة ويتربحون من ذلك أموالا متزايدة دون أن تستفيد النقابة منهم بشىء ويعملون بشكل غير قانوني.

وتابع قائلا: إنه سيتم ملاحقة أي شخص يغني بدون تصريح رسمي وقانوني من النقابة خلال الأيام القادمة ، مشددا انه لاتهاون ابدا في ذلك من الان من نقابة الموسيقيين بمصر لأن الأمور يجب أن تسير في الاتجاه السليم لتعود الحركة الموسيقية لذائقتها الفنية الرفيعة التي كانت عليها خلال السنوات الماضية.

وطالب مرتضى بضرورة دعم نقابة الموسيقيين خلال الفترة الحالية ، والتصدي لهذه الشخصيات التي تعمل بدون صفة قانونية في مجال الغناء ، وعدم تركيز الإعلام عليهم حتى لا يحققون هذه المشاهدات القياسية التي تتخطى ملايين عبر يوتيوب بأغنياتهم وفيديوهاتهم التي يقومون بنشرها عبر حساباتهم كل فترة.