جدل في «صحة النواب» بسبب نقص بنج الأسنان.. واللجنة توصي بإخطار هيئة الدواء

شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة د. محمود أبو الخير، اليوم جدلاً بشأن مدي توافر بنج الأسنان، المستخدم في إجراء جراحات الأسنان بالمستشفيات الحكومية.

وقالت رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إنه في شهر يناير ومع انتهاء العام تلجأ شركة الإسكندرية الموردة لبنج الأسنان لإجراء صيانة علي خطوط الإنتاج، وبالتالي يحدث قلة في الإنتاج، ويكون هناك كميات كافية مكن البنج، وبعد ذلك عادت الخطوط كاملة للإنتاج، وكذلك شركة خاصة وتم توريد 9 ملايين كربولة بنج أسنان للمخازن الوزارة، والتي وردت في شهر 5 حوالي 2 مليون كربولة، وتم إستخدام 1.8 كربولة بالمستشفيات الحكومية وهذا يعني أن الكميات كافية.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من د. شيرين القشاش عضو مجلس النواب بشأن عدم وجود مخدر اللازم بعيادات الأسنان والخاص بالعمليات الجراجية.



فيما قال الدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان بوزارة الصحة إن الأزمة بدأت في الإنفراجة، حيث كان هناك أزمة كبيرة بسبب عدم توافر البنج بالوحدات الصحية، مشيراً أن هناك خطة لإنشاء مركز أسنان متخصصة في كل محافظة لتقديم الخدمات للمواطينن ويكون علي أعلي مستوي في الخطة المقبلة.

فيما علقت راوية مختار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، قائلة: إن هذه الكميات غير كافية لإجراء العمليات المطلوبة لجراحة الأسنان و2 مليون كربولة يعني أن هناك عجزا واضحا في المستشفيات وأيضاً بالقطاع الخاص، فيما أوصت اللجنة بضرورة إخطار هيئة الدواء بالكميات التي تم صرفها للوحدات الصحية ومدي كافيتها من عدمه.