جدل حول فتح باب استيراد السيارات الكهربائية المستعملة

المال ـ خاصتباينت ردود أفعال شركات السيارات، بشأن قرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، الذى سمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.اتفقت مجموعة من الشركات، على أن القرار يعد خطوة على طريق التحول للسيارات الكهربائية، ومواكبة ما يحدث على الساحة العالمية من تطورات فى مجال صناعة السيارات، ومك

المال ـ خاص

تباينت ردود أفعال شركات السيارات، بشأن قرار وزير التجارة والصناعة، طارق قابيل، الذى سمح باستيراد السيارات الكهربائية المستعملة.

اتفقت مجموعة من الشركات، على أن القرار يعد خطوة على طريق التحول للسيارات الكهربائية، ومواكبة ما يحدث على الساحة العالمية من تطورات فى مجال صناعة السيارات، ومكوناتها، حين رأى البعض الآخر أن القرار يعمق من الأزمات التى يعانيها سوق السيارات، ويفتح الطريق للمزيد من العشوائية داخل سوق السيارات.

قال مدحت إسماعيل، مدير قطاع فولكس فاجن بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء سيارات فولكس فاجن وأودى، إن قرار الوزير جاء بهدف مواكبة التطور، الذى تشهده صناعة السيارات العالمية، التى تسعى للتحول بالكامل للسيارات الكهربائية، مؤكدًا أن القرار خطوة للأمام.

أشار إسماعيل إلى أن ارتفاع أسعار السيارات الكهربائية، يعد عائقًا كبيرًا أمام انتشارها، لا سيما مع ارتفاع أسعار الصرف، وتدنى مستويات الدخول، مشيراً إلى أن الخطوة تفتح الطريق أمام أصحاب الدخول المتوسطة الراغبين فى اقتناءها.

أضاف أن قيام شركة ريفولتا لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية بتدشين محطات لشحن تلك السيارات، يعد بداية جيدة لتعميمها فى مصر، إلا أن انتشار تلك السيارات فى السوق المحلية مرتبط بعدد من المطالب، التى من أبرزها، توافر محطات الشحن، خاصة السريعة منها، بالإضافة إلى إجراء توسعات فى خدمات ما بعد البيع والصيانة لتقديم الدعم الفنى لتلك الطرازات، بالإضافة إلى توفير طرازات بأسعار ملائمة لمستويات الدخول.

أشار شادى ريان، رئيس مجلس إدارة شركة المصرية للسيارات، أكبر موزع للسيارات فى مصر، إلى أن فكرة القرار جيدة للغاية، إلا أن السوق المحلية ما زالت غير مؤهلة لاستقبالها.

تابع أنه من الضروري تهيئة البنية التحتية، وتدشين شبكة من محطات الشحن لخدمة تلك السيارات، حتى تلقى ترحيباً من قبل المستهلكين.

ومن جانبه، قال مصدر مسئول بشركة ريفولتا، إن القرار يسهم فى توفير طرازات بأسعار منافسة تبدأ 200 ألف جنيه، خاصة مع ارتفاع أسعار الزيرو إلى مستويات قياسية تتعدى حاجز 850 ألف جنيه.

أشار إلى أن الأردن لجأت فى خلال 2015، لفتح باب الاستيراد للسيارات المستعملة بهدف تمهيد الطريق أمام الشركات العالمية لضخ استثمارات لها، والآن تعد الأردن من أكبر الدول العربية مبيعاً للسيارات الكهربائية، كما أن شركة تسلا الأمريكية، الرائدة فى صناعة السيارات الكهربائية، وأقدمت خلال العام الماضى إلى افتتاح مركزها بالأردن، بعد أن تمكنت الطرازات الكهربائية من تحقيق طفرة فى أداء مبيعاتها.

كانت السلطات الأردنية أعلنت فى منتصف 2015 لإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك، وضريبة المبيعات، ورسوم التسجيل والترخيص، مع فتح باب استيراد المستعمل منها.

كما أعلنت الأردن عن إطلاق خدمة «توصيلة» بالعاصمة عّمان باستخدام أسطول من السيارات الكهربائية، بأسعار مخفضة، لإطلاع المواطنين على مزايا السيارات الكهربائية.

وبين أن فتح باب الاستيراد لطرازات يعود إنتاجها إلى 2014 يحقق الاكتفاء للسوق المحلية من السيارات الكهربائية، مع قدرة المستوردين على توفير طرازات بأسعار تلائم جميع فئات الدخل.

توقع المصدر أن يشهد النصف الثانى بدء عمليات البيع، سواء للطرازات الكهربائية الجديدة، أو المستعملة، تزامنًا مع بداية إجراءات الإفراج عن أول شحنة للسيارات الكهربائية، التى تتبع العلامة التجارية تسلا.

رفض حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، قرار فتح باب الاستيراد للكهربائية المستعملة، لما له من تداعيات سلبية على سوق السيارات، الذى يعانى من العديد من التحديات، التى من بينها تراجع الإقبال على الشراء، وتكبد الشركات المزيد من الخسائر مع تراجع الإقبال على الشراء.

أكد أن القرار يفتح الباب أمام المزيد من الفوضى لسوق السيارات، مع فتح باب الاستيراد للطرازات المستعملة، موضحاً أنه كان من باب أولى أن يقرر الوزير إصدار مشروع قانون إستراتيجية صناعة السيارات ومكوناتها لحماية الصناعة المحلية.

أشار محمد عبد العظيم، مدير تسويق بمجموعة IFG للسيارات، وكلاء زوتى والعديد من العلامات التجارية الصينية، إلى أنه القرار سليم بهدف تغيرها بأسعار ملائمة لذوى الدخول المتوسطة، لكن لن يكون مؤثراً، مع استمرار تراخيص السيارات القديمة، التى تستحوذ على النسبة الأكبر من دعم الوقود.

طالب عبد العظيم بضرورة إصدار قرار بمنع ترخيص تلك السيارات، مع إعداد مشروع لإحلال وتجديد السيارات المتهالكة، بما يحقق هدف الوزارة بالتحول للسيارات الكهربائية، لتقليل معدلات انبعاث العوادم، ومواكبة التطور فى الساحة العالمية.

قال علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، إن القرار يمثل خطوة على الطريق فى التحول لتداول السيارات الكهربائية بالسوق المحلية، إلا أن السيارات الكهربائية العالمية ما زالت لا تشكل نسبة كبيرة من المبيعات الإجمالية العالمية، التى بلغت العام الماضى 1.2 مليون سيارة.

تجدر الإشارة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية تمثل %1 من مبيعات السيارات في دول العالم، التى بلغت ما يقرب من 100 مليون سيارة خلال 2017، فيما تستهدف السيارات الكهربائية الوصول بمبيعات الإجمالية، إلى 2 مليون سيارة نهاية العام الجارى.

أكد السبع أن فرص استيراد السيارات الكهربائية المستعملة ضعيف، مع ضعف الكميات المباعة منها سنوياً، كما أن توافرها لا بد وأن يخض للعديد من الإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمان، والكفاءة، مشدداً على ضرورة توافر قطع الغيار وخدمات الصيانة الخاصة بها ضماناً لعدم إفشال التجربة.

تجدر الإشارة إلى أن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أصدر قراراً بالسماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى، عدا الموتوسيكلات، بشرط ألا يتجاوز عمرها 3 أعوام، بخلاف عام الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

أوضح فى بيان له أن القواعد المنظمة لاستيراد سيارات الركوب بصفة عامة – والمدرجة فى لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير – تقضى أن تشحن أو فتح اعتماد استيراد سيارات الركوب خلال عام الموديل، وألا يكون سبق استخدامها، الأمر الذى يعنى عدم السماح باستيراد سيارات الركوب المستعملة، أو فى غير عام الموديل.

أشار إلى أن استثناء استيراد السيارات الكهربائية من القواعد السابقة يأتى تشجيعا للسوق المحلية، للتوجه نحو استخدام تلك السيارات الصديقة للبيئة، خاصة وأنها لا تستخدم أى مصدر من مصادر الوقود التقليدية (السولار، البنزين)، وتتميز بتكلفة أقل من السيارات التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة، ما يسهم فى الحد من تلوث البيئة، إلى جانب تمتعها بإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأكد أن الوزارة حريصة على تشجيع صناعة السيارات الكهربائية فى مصر، لا سيما مع تدشين أول شبكة شحن وصيانة للسيارات الكهربائية فى مصر مؤخرا، لافتا إلى أن العالم كله يتجه حاليا لتشغيل هذا النوع من السيارات، وأعلنت بعض الدول، منها إنجلترا أنه بحلول عام 2040 لن يسمح بتسيير سيارات سوى الكهربائية فقط.