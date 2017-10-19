جدل حول تكلفة الاحتياطى الإلزامى على نتائج البنوك المقيدة

❏ توقعات بتراجع معدلات الربحية خلال الربع اﻷخير من العام الجارىأسماء السيدمنذ «تعويم الجنيه» وما تلاه من قرارات تتعلق برفع الفائدة، يتربع قطاع البنوك على رأس المستفيدين، ولكن دائمًا ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفنُ، فقد أصدر المركزى قرارًا مطلع الشهر الجارى بزيادة الاحتياطى اﻹلزامى

❏ توقعات بتراجع معدلات الربحية خلال الربع اﻷخير من العام الجارى

أسماء السيد

منذ «تعويم الجنيه» وما تلاه من قرارات تتعلق برفع الفائدة، يتربع قطاع البنوك على رأس المستفيدين، ولكن دائمًا ما تأتى الرياح بما لا تشتهى السفنُ، فقد أصدر المركزى قرارًا مطلع الشهر الجارى بزيادة الاحتياطى اﻹلزامى 4 نقاط مئوية ليصل إلى %14 بدلا من %10، ما سيؤدى إلى زيادة التكلفة على البنوك.

واستطلعت «المال» آراء بعض المحللين لتوضيح مدى تأثر البنوك المدرجة فى البورصة المصرية بقرار المركزى، وهل سنرى تراجعًا بأرباح البنوك خلال الربع اﻷخير من العام الجاري؟ ما إن كان هناك علاقة بين تراجع أسهم القطاع البنكى فى البورصة المصرية وإعلان المركزى قراره؟ إضافة لتحديد السبُل المتاحة أمام البنوك للحفاظ على معدلات ربحيتها.

وأكد المحللون أن القرار يحمل بين طياته تأثيرًا سلبيًا على نتائج اﻷعمال بنهاية العام الجارى، مشيرين إلى بعض السبل التى يمكن اللجوء إليها للحد من الآثار غير المرغوبة، وذلك عن طريق خفض الفائدة على الوادئع، والمطالبة برفع عائدات أذون الخزانة وهو ما تم فعله من قبل بعض البنوك.

وأصدر البنك المركزى قرارًا مطلع الشهر الجارى، برفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك بنسبة %4، وهى نسبة من إجمالى ودائع العملاء بالبنوك سواء بالعملات المحلية أو الأجنبية، تودعها البنوك، فى البنك المركزى، بدون أى عائد، كنوع من الضمان لحماية مدخرات العملاء.

يُشار إلى أن نسبة %14 التى حددها البنك المركزى للاحتياطى الإلزامى كان يتم العمل بها خلال الفترة من عام 2001 وحتى 2012، ثم تم خفضها بعد أحداث يناير 2011 بنسبة %4 لتصل إلى %10 بهدف دعم القطاع المصرفى، ومساعدة البنوك على مواجهة ارتفاع الطلب على السيولة.

بدايةً قال عمرو اﻷلفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر إنترناشيونال» للخدمات المالية، إن قرار المركزى من المتوقع أن يحمل بين طياته تأثيرًا سلبيا على نتائج أعمال البنوك خلال الفترة المقبلة، لأنه سيحد من السيولة المتاحة للبنوك ورفع التكلفة، متوقعا تأثر معدلات ربحية البنوك خلال الربع اﻷخير من العام الجارى، جراء تطبيق ذلك القرار فى تلك الفترة بنسبة طفيفة.

وأوضح اﻷلفى أن هناك سُبلا متاحة أمام البنوك لتقليل اﻵثر السلبى تتمثل فى عدة عوامل، أولها لجوء البنوك لرفع نسبة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما سيدفع المركزى ﻹعفاء الودائع المسنودة لتلك الشركات من الاحتياطى اﻹلزامى، إضافة إلى إمكانية تقليل الفائدة على الوادئع لتقليل التكلفة.

وتجدر اﻹشارة إلى أن مبادرة المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنص على إعفاء الودائع الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من الاحتياطى اﻹلزامى.

وأضاف أن بعض البنوك فعليًا تقوم بتقليل الفائدة على الوادئع بنسبة %1 وحسابات التوفير وعلى رأسها بنك مصر، إضافة إلى أن هناك بعض البنوك ما زالت تدرس اﻷمر، مشيرا إلى أن القرار قد يكون له تأثير إيجابى من خلال استخدام أدوات جديدة لسحب السيولة ومكافحة التضخم، متوقعا ألا يستمر تأثير القرار طويلا؛ بسبب تحركات البنوك لتعويض زيادة التكلفة، مشيرًا إلى أن التأثير يختلف من بنك للآخر.

وربط فى سياق متصل بين تراجعات الأسهم بالبورصة اليوم التالى ﻹصدار القرار وحتى جلسة الخميس المنقضى، وبين زيادة الاحتياطى اﻹلزامى، موضحًا أن التأثير انتهى إذ جاء نتيجة تخوف المتعاملين جراء توقعاتهم بحدوث تأثير سلبى كبير على معدلات الربحية النهائية.

ورصدت “المال” تحركات الأسهم فى البورصة المصرية خلال 7 جلسات بدأت من اﻷربعاء الموافق 4 أكتوبر وانتهت يوم الخميس الموافق 12 أكتوبر، وأظهرت تراجعًا بأسهم قطاع البنوك إجمالاً، إذ تصدر التراجعات بنك الاتحاد الوطنى بنسبة %6، تلاه من حيث نسبة التراجع البنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة %5.4، ثم بنك التعمير واﻹسكان بنسبة %5، تلاه بنك فيصل اﻹسلامى بنسبة %4.9، ثم بنك البركة مصر بـ%4.7، ثم بنك قناة الويس بـ %3، تلاه التجارى الدولى وبنك قطر اﻷهلى الوطنى بنفس النسبة بنحو %2.

ورجح لجوء المركزى لخفض معدلات الفائدة بنهاية العام الجارى، بنسبة قد تصل إلى %1 ما سيترتب عليه تراجع التضخم بصورة مباشرة، ومن ثم سيعود بالنفع على البنوك على خلاف التوقعات السائدة بتراجع حجم الوادئع.

وتوقعت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة «فاروس» القابضة، أن يؤثر قرار المركزى سلبًا على هامش ربحية البنوك المدرجة فى البورصة بنسبة تراجع قد تصل إلى %5 بنهاية العام الجارى، مشيرةً إلى أن نسبة التأثير تتفاوت من بنك ﻵخر.

وقالت إن تلك النظرة متوقعة على المدى

القصير خلال الـ3 شهور القادمة، إلى أن يتم تخفيض سعر الفائدة والذى سيكون له أثر إيجابى على القطاع البنكى يتمثل فى زيادة قروض الشركات وما يترتب عليه من زيادة فى العمولات ورواج العملية اﻹنتاجية على المدى الطويل.

وأكدت وجود صلة بين تراجع أسهم البنوك بالبورصة خلال الفترة التى رصدتها «المال» بدءًا من اليوم التالى لاتخاذ القرار، وإصدار المركزى قراره، مشيرة إلى أن الأسهم تمكنت من التعافى سريعًا منذ يوم الأربعاء المنقضى، لافتا إلى أن النظرة لا تزال مستقرة وهادئة على القطاع البنكى، مرجحةً استمرارها لحين قيام المركزى بخفض أسعار الفائدة ورواج حركة القروض.

وأشارت السويفى إلى أن هناك عدة طُرق متاحه أمام البنوك لمواجهة تأثيرات القرار السلبية، يتمثل أولها فى خفض فائدة الودائع، والثانى فى المطالبة بعوائد أعلى على مزادات أذون الخزانة، موضحةً أن هناك بعض البنوك التى بدأت بخفض فوائد الودائع قصيرة اﻷجل.

وكانت «فاروس» أصدرت مذكرة بحثية نشرتها «المال» سابقًا لفتت فيها إلى محدودية تأثير القرار على عدد من البنوك المدرجة بالسوق مقارنة بنظيرتها، وذلك لحيازتها نسب ودائع أدنى بالعملة المحلية، ومن بينها البنك «التجارى الدولى»، و«البنك المصرى لتنمية الصادرات».

وأضافت فى مذكرتها البحثية، أنه كلما زادت الودائع قصيرة الأجل بمحفظة البنك، كلما كان أكثر قدرة على خفض تكلفة التمويل للحفاظ على هامش ربح، لافتة إلى أن بنوك البركة مصر، والبنك المصرى الخليجى، وبنك قطر الوطنى الأهلى، والبنك التجارى الدولى لديهم إمكانية أكبر للاستفادة من هذا الوضع.

ورجح محمد أبو باشا، محلل الاقتصاد الكلى بشركة المجموعة المالية “هيرمس”، تأثيرًا طفيفًا على نتائج أعمال البنوك المدرجة فى البورصة بنهاية العام الجارى، ومن الممكن أن تتراجع معدلات نمو الأرباح ولكن بنسب صغيرة، لافتا إلى أن البنوك استفادت بشكل كبير منذ “تعويم الجنيه”، كما أنها كانت المستفيد الوحيد من ارتفاعات الفائدة التى أجرها المركزى لعدة مرات متتالية.

وأكد أبو باشا وجود علاقة بين تراجع أسهم القطاع البنكى وبين قرار المركزى برفع الاحتياطى اﻹلزامى، وقال إن حركة أسهم البنوك ستظل هادئة تزامنًا مع التوقعات بقيام المركزى بخفض أسعار الفائدة بنهاية العام الجارى، والتى ستنتعش قروض الشركات على إثرها.

وأضاف أن الأنظار ستتجه إلى أسهم القطاع الصناعى، وسيدفع تراجع فائدة القروض ﻹقدام الشركات على الاقتراض بشكل أكبر لتمويل توسعاتها وزيادة خطوط إنتاجها التى توقفت بعض الشئ عقب «تعويم الجنيه».

واتفق مع سابقيه، بأن البنوك من الممكن أن تقلل أثر القرار من خلال خفض فائدة ودائعها ومطالبتها برفع عائد استثمارات أذون الخزانة.

وعلى صعيد التحليل الفنى، نفى هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أكيومن» لتداول اﻷوراق المالية، وجود علاقة بين تراجعات أسهم البنوك وبين قرار رفع الاحتياطى اﻹلزامى، مشيرًا أن اﻷسهم تشهد ارتفاعات منذ فترة طويلة وحدوث عمليات جنى أرباح عليها يُعد أمرا طبيعيا.

واستشهد بسهم «بنك قناة السويس» الذى سجل ارتفاعًا فى الفترة من 19 سبتمبر، وحتى ثانى يوم القرار بنسبة بلغت %70، وصعد من مستويات 10 جنيهات حتى 17 جنيها، مما دفع لعمليات جنى أرباح على السهم، وإن كانت تزامنت مع صدور القرار.

وحققت البنوك ارتفاعًا فى أرباحها خلال النصف الأول من العام الجارى، على رأسها بنك “التجارى الدولي” الذى صعدت أرباحه بنسبة %29، لتسجل 3.58 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.75 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2016.

كما تمكن بنك «قناة السويس» من تحقيق أرباح بقيمة 206.7 مليون جنيه خلال النصف اﻷول من 2017، مقارنة بلا شئ خلال الفترة المناظرة من العام المنقضى، وارتفع سهم بنك «البركة – مصر» بأرباحه خلال النصف اﻷول من العام الجارى بنسبة بلغت %24، وسجل البنك صافى أرباح بلغت 316 مليون جنيه، مقارنة بـ 255 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المنقضى.

وكشفت بيانات للبنك المركزى المصرى، اطلعت عليها «المال»، عن ارتفاع متوسط السيولة التى تودعها البنوك للتوافق مع نسبة الاحتياطى الإلزامى الجديدة بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 251.6 مليار يوم 10 أكتوبر الحالى، أول أيام تطبيق القرار، ثم إلى 254.78 مليار فى اليوم الثانى، لتستقر عند نفس القيمة تقريبا فى اليوم الثالث، مقارنة بـ178.6 مليار قبل بدء التطبيق ونحو 125 مليار فقط فى يونيو 2017.