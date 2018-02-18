جدل حول تداعيات خفض الفائدة على سوق السيارات

– مصنعى السيارات: القرار غير مؤثر.. والفائدة مازالت مرتفعة

– وسائل النقل: سيسهم فى دفع مبيعات التقسيط.. وتحفيز مستثمرى القطاع

شريف عيسى



رصدت “المال” حالة من الجدل شهدتها سوق السيارات بعد قرار محافظ البنك المركزى الصادر الخميس الماضى، بخفض سعر الفائدة بـ1%، إذ توقع فريق ألا يؤثر القرار على سوق السيارات التى تعانى من الركود منذ قرابة العامين كاملين منذ قرار وضع قيود على فتح الاعتمادات الدولارية، وحتى قرار تحرير أسعار الصرف، والتى تسببت فى هبوط الأداء الإجمالى للسوق بأكثر من 50%.



فيما أكد آخرون أن القرار يعكس مدى تحسن المؤشرات الاقتصادية، وأن الفترة المقبلة ستشهد بدء عدد من رجال الأعمال والمستثمرين بقطاع السيارات فى ضخ استثمارات جديدة فى تجميع طرازات جديدة، أو إحداث توسعات بتدشين صالات عرض، ومراكز خدمة جديدة للعلامات التجارية المملوكة لهم.



كما توقعوا أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من التراجع الفترة المقبلة، الأمر الذى يسمح بعودة الانتعاش لمبيعات السيارات بالتقسيط.



وقال اللواء حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على قطاع السيارات، سواء فيما يتعلق بالتجميع أو الاستيراد، أو على مستوى إقبال العملاء على الشراء، خاصة أنها مازالت مرتفعة.



وأوضح أن خطط التوسع لدى الوكلاء والموزعين توقفت بعد أن بلغت أسعار الفائدة مستويات قياسية، عقب قرار التعويم، موضحا أن تداعيات القرار على المستهلك غير مؤثرة بعد أن قفزت أسعار كل أنواع السيارات إلى مستويات قياسية.



وأضاف إلى أن قرار لن يحول دون استمرار ركود المبيعات بصفة عامة، خاصة بعد باتت أسعار السيارات تفوق مستويات الدخول، والتى شهدت تراجعا فى قدرتها الشرائية بعد قرارات البنك المركزى والصادرة فى الثالث من نوفمبر 2016.



وأكد سليمان أن إحداث طفرة فى مبيعات السوق يتطلب إعادة النظر فى السياسات الضريبية والجمركية، بالإضافة إلى زيادة معدلات الدخول، وإعادة النظر فى المرتبات، إلى جانب العديد من المؤشرات النقدية المتعلقة بالتضخم، وأسعار الفائدة.



ومن جانبه، قال سمير علام، نائب رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات، إن قرار خفض الفائدة يعكس حالة التحسن فى أداء المؤشرات الاقتصادية، والتى شهدت تراجعا حادا عقب قرار تحرير أسعار الصرف، وبالتالى فإن خفض الفائدة من شأنه دفع معدلات نمو كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والتى منها صناعة وتجارة السيارات.



وتوقع علام أن يُسهم خفض أسعار الفائدة فى دفع المستثمرين من الوكلاء والمصنعيين للاقتراض مجدداً؛ بهدف استكمال خططهم التوسعية سواء فى مجالات صالات العرض ومراكز خدمات ما بعد البيع، أو تجميع طرازات جديدة بهدف طرحها فى السوق المحلية.



وتوقع أن يساعد قرار البنك المركزى فى دفع معدلات مبيعات التقسيط، للسيارات الزيو، والتى شهدت على مدار العام الماضى تراجعاً كبيراً بعد أن قفزت الفائدة لمعدلات قياسية قاربت من 20%.



وأكد ناصر شعبان، الأمين العام لرابطة تجار السيارات فى مصر، أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لن تكون مؤثرة على مبيعات سوق السيارات، خاصة أنها رغم خفضها فإنها ما زالت مرتفعة، بالشكل الذى يحول دون أن تحفز المستهلك على الشراء.



وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التراجع فى أسعار الفائدة، خاصة مع حالة الركود التى يعانى منها الاقتصاد المصرى على مدار عام كامل، ورغبة القائمين على السياسية النقدية فى أحداث حالة من الانتعاش فى القطاع خاصة التنموية التى تتولى طرح مناقصات لاحتياجها لزيادة أسطولها من السيارات والشاحنات.



كما توقع أن تشهد السوق خلال الفترة المقبلة تحركاً طفيفاً فى مبيعات السيارات بالقسط، خاصة مع التوقعات التى تشير إلى تراجع الفائدة على قروض السيارات إلى 10% بدلاً من 13.5%.



وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزى أعلن الخميس الماضى عن خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة، مع تراجع معدلات التضخم إلى أدنى مستوياتها في عام على الأقل.



وقرر المركزى خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 17.75% من 18.75%، وخفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75% من 19.75%.



وقال بيان البنك المركزي “تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية. وبناء عليه قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 1%. وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط”.