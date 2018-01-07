جدل بين الصحفيين القوميين حول إلزامهم بموافقة الهيئة قبل سفرهم

جمال عبدالرحيم: القرار مخالف للدستور .. ويمثل تدخلًا في حرية الصحافة

كرم جبر: هو حماية وتأمين للصحفيين



رحاب صبحى

حالة من الجدل أثارها مؤخرًا قرار الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، بضرورة حصول رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير ورؤساء الأقسام وجميع المحررين على موافقة مسبقة من الهيئة للسفر لعدد من الدول، وهى: “لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا والسودان واليمن وليبيا”، وذلك فى حالة السفر بصفة رسمية باسم المؤسسة.

بداية، أكد جمال عبدالرحيم، وكيل نقابة الصحفيين، أن قرار الهيئة الوطنية للصحافة بشأن تنظيم السفر للخارج للمؤسسات الصحفية القومية مخالف للدستور المصرى الذى ينص على حرية التنقل والترحال لكل المواطنين فى مصر، ما لم يصدر قرار من الجهات القضائية بذلك، كما أنه يتعارض مع حرية الصحافة، لأن الصحفى من حقه ممارسة مهنته فى أى مكان دون الحصول على إذن من أى جهة، وهذا القرار يمثل تدخلًا سافرًا فى العمل الصحفى، بل وفي عمل نقابة الصحفيين، وذلك لأن الهيئة الوطنية للصحافة طبقًا لنص المادة 212 من الدستور تتولى إدارة المؤسسات القومية من الناحية المالية والادارية فقط، كما أن القانون المؤسس لتنظيم الصحافة والإعلام الذى صدر فى عام 2016 وينص على أن الهيئة الوطنية للصحافة تختص بإدارة الصحف القومية من الناحية المالية والادارية، وليست لها علاقة بالعمل الصحفى، وأن الذى له حق التدخل فى عمل المؤسسات الصحفية القومية هو مجلس الإدارة ومجلس التحرير الذى يقوم يتولى شؤون المهنة طبقاً للقانون، فليس للهيئة علاقة بهذا الأمر من قريب أو بعيد.

وأضاف: ويجب ملاحظة أن الهيئة اشترطت حصول الصحفى على موافقة بالسفر لدول لها أهمية كبيرة وبها عمل مهم للصحفى، مشيرًا إلى أن هذا القرار غريب ولأول مرة يحدث فى تاريخ الصحافة، ولم يصدر قرارات مثيلة له من المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس الشورى من قبل.

من جانبه، قال محمد عبدالكريم، الصحفى بجريدة الأهرام، إن هذا القرار موجه لهدف معين، ومقصود به أشخاص بعينهم، متسائلاً: ما أهمية معرفة خط سير أو سفر صحفى فى جريدة قومية، ولماذا نعطي للمؤسسة التى يعمل بها حق الموافقة على سفره لحضور فاعليات حدث معين، وأضاف: قد نتفهم أن يصدر مثل هذا القرار للصحف الحزبية والخاصة لمعرفة نواياها فى سفر الصحفيين للخارج، فربما يتعلق الأمر بقضية تمويل أو علاقات مشبوهة، لكن أن يصدر مثل هذا القرار للصحف القومية فهذا يعنى شيئين لا ثالث لهما الأول: الشك في وجود عناصر من الصحفيين فى الصحف القومية ينتمون لجماعات أو اتجاهات فكرية معينة، ومطلوب معرفة خطة سفرهم، أو إلى أين يسافرون فى مهام تبدو صحفية، والثانى تقييد الحريات على الجميع.

كما أوضح كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الغرض من هذا القرار هو تأمين الصحفيين فى سفرهم للخارج، لافتًا إلى أنه يقتصر على 7 دول بها مخاطر، وأن الدول المتقدمة اعتادت أن تحذر رعاياها بعدم السفر الى مناطق معينة، مؤكدا أن هذا القرار لا يستهدف بأي حال من الأحوال الحد من حرية الصحافة، بل لضمان حماية الصحفى.





وكان القرار قد أثار موجة من التعليقات المستنكرة والساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين فمثلا في فيس بوك، كتب سليمان قناوى، الصحفى بجريدة أخبار اليوم معلقًا: دي الورقة الصفرا الجديدة، كان زمان فيه ورقة صفرا للموظفين بالموافقة على مغادرة البلاد، وكانت قد ألغيت بالنسبة للصحفيين، واستمرت بالنسبة لباقي موظفي الدولة .. ولا حول ولا قوة إلا بالله”.



فيما علق محمد عبدالكريم، صحفى بجريدة الأهرام: “هقولها تانى والأجر على الله .. وداعاً صاحبة الجلالة وفى جنة الخلد وليتنا ما أحببنناك .. ليتنا امتهنا مهنة أخرى .. وداعاً يا أحلى أيام الدراسة وأحلى أيام العمل تحت التمرين، وأحلى أيام التمرس تحت أيدى أساتذة كبار .. وداعاً يا صاحبة الجلالة ويا عمالقة مهنتى الغالية .. الفاتحة على روح مصطفى وعلى أمين ومحمد التابعى وجلال الحمامصى ومحمد عبد القادر ورزاليوسف وإبراهيم نافع وإبراهيم سعدة وغيرهم، والفاتحة مرة أخرى للأساتذة الذين عاصرناهم وكانت كلماتهم ومقالاتهم أعظم دروس تعلمت منها الكثير العمالقة سمير رجب ومجدى مهنا ومحمود صلاح وغيرهم”.

وعلق كريم حميد وقال: “طيب بالنسبة لدخول “التواليت” عايزين إذن ولا نروح لوحدينا؟!”، وأضاف: “هو لو بس يحل مشاكل الناس والزملاء .. وينفذ الأحكام القضائية بدل الحديث للصحف”.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة كرم جبر، أمس، كانت قد قررت ضرورة حصول رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير ورؤساء الأقسام وجميع المحررين على موافقة مسبقة من الهيئة للسفر لعدد من الدول، وهى: “لبنان وسوريا وفلسطين وتركيا والسودان واليمن وليبيا”، وذلك فى حالة السفر بصفة رسمية باسم المؤسسة، وشددت الهيئة فى قرارها على ضرورة إخطارها بالنسبة للسفريات لرؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، سواء دعوات رسمية أو زيارات وخلافه.