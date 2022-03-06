اقتصاد وأسواق

جدل بـ«خطة النواب» حول تطبيق القيمة المضافة على الفنانين

المحاسبون يحصلون على رواتب شهرية من الفنانين حتى اللي مش بيشتغلوا وسميرة أحمد بتدفع للمحاسب وبقالها 5 سنوات لا تعمل
ياسمين فواز 5:58 م, الأحد, 6 مارس 22 5:58 م, الأحد, 6 مارس 22

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شهدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب جدلا حول تطبيق قانون القيمة المضافة على الفنانين، وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب “نقدر أهمية وقيمة القوى الناعمة”.

وأضافت “دورنا التشريع والتعديل التشريعي هو الحل، وحكم المحكمة الدستورية العليا أيد تطبيق قانون القيمة المضافة”.

وأضافت عضو لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب “ننتظر اما تعديل تشريعي من النواب او الحكومة و السلطة التنفيذية تطبق القانون دون تمييز مستطردة لا يستطيع احد مخالفة القانون و لابد من التطبيق و اللجنة سبق و عقدت حوار مجتمعي كبير حول هذا القانون الذي صدور بعد الموافقة عليه من جميع الاطراف و كلنا تحت طائلة القانون”.

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وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القانون يحتاج تعديلا تشريعيا، لأن القيمة المضافة مسئولية المستفيد من الخدمة.

وأضاف “بتتعمل قضايا للمتهربين وفيه ناس كثير تتضرر من ذلك”، وتابع عمر “تحدثت مع وزير المالية في إجراء التعديل على أرض الواقع والقيمة المضافة مطبقة في العالم”.

وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب “نسهل للناس الاجراءات و لا اعفاء لاحد لان الدولة في حاجة لكل جنيه تحتاجه نظرا لازمة التضخم التي يشهدها العالم”.

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مطالبات باجتماع خطة النواب بتعديل تشريعي و اعداد مذكرة حول مشاكل التطبيق

وقال النائب مصطفي سالم القانون يطبق على الجميع ولا يستثني أحد، مطالبا الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بإعداد مذكرة وتقديمها للضرائب حول مشاكل التطبيق، وأن يتقدم بالتعديل التشريعي الذي يراه مناسبا لحل الأزمة.

وقال الفنان أشرف عبدالباقي “نطلع الحلقة مجانا بدون الحصول على أي مبلغ ” مجانا ” و يطلب مني أن أدفع قيمة مضافة.

وقال الفنان أشرف عبد الباقي”طول الوقت متهرب وطول الوقت بدافع عن نفسي وهناك من ركب صوتي الإذاعي لعمل فني قديم على فيديو كليب جديد كارتون لا علاقة بي.

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وتابع “طالبوني أن أدفع قيمة مضافة وجابوه من السوشيال ميديا”.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية “كيف أدفع ضريبة على برنامج أتحدث فيه عن دور القوى الناعمة”.

وتابع “يحرمونا من الظهور للحديث في الإعلام كقوى ناعمة، ومعنديش مشكلة تزيد الضرائب لكن صعب أروح كل شهر والمحاسبين يحصلوا على رواتب شهرية من الفنانين حتى اللي مش بيشتغلوا، وسميرة أحمد بتدفع للمحاسب وبقالها ٥ سنوات لا تعمل”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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