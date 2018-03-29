جدل بشأن بروتوكول القيمة المضافة لصغار المحاسبين

مها أبو ودنحالة من الجدل تسيطر على خبراء الضرائب، بشأن بروتوكول التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب، ونقابة التجاريين، الذى ينص على تسهيل سداد ضريبة القيمة المضافة على صغار المحاسبين.جاء البروتوكول الذى انفردت «المال» قبل يومين بنشره، ليسهل تحصيل الضريبة من الخدمات الاستشارية والمهنية،

مها أبو ودن

حالة من الجدل تسيطر على خبراء الضرائب، بشأن بروتوكول التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب، ونقابة التجاريين، الذى ينص على تسهيل سداد ضريبة القيمة المضافة على صغار المحاسبين.

جاء البروتوكول الذى انفردت «المال» قبل يومين بنشره، ليسهل تحصيل الضريبة من الخدمات الاستشارية والمهنية، التى خضعت لضريبة بسعر خاص فى الجدول المرافق لقانون القيمة المضافة، بواقع %10.

ونص البروتوكول على وضع أسعار ضريبة قطعية بين 20 إلى 200 جنيها، بحسب الخدمة التى يقدمها المحاسب للممول بدءا من تقديم إقرار ضريبى غير مؤيد بالمستندات، وانتهاء بقضية تهرب ضريبى بالمصلحة.

واعتبر أى خدمة لم ترد بالجدول الخاص بأسعار الضريبة على الخدمات، ضمن الخدمات التى تخضع لضريبة الجدول النسبية بسعر %10، كما ورد بنص قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما نص البروتوكول على إلزام كافة المحاسبين بتقديم إقرار ضريبى عن أنشطتهم للمصلحة، طالما تجاوزوا حد الإعفاء المنصوص عليه فى القانون بواقع 500 ألف جنيه.

واستثنى عددا من المحاسبين القانونيين من السداد بالطرق المعمول بها وفقا للبروتوكول وإلزمهم بضرورة السداد وفقا للنص الأصلى للقانون، بالخضوع لضريبة نسبية بواقع %10.

وحدد البروتوكول هؤلاء المحاسبين فى المحاسبين القانونيين المسموح بتعيينهم لمراجعة الشركات المقيدة بالبورصة وصناديق الاستثمار، فضلا عن المحاسبين القانونيين المقيدين بهيئة الرقابة المالية، والمحاسبون القانونيين المسموح بتعيينهم لمراجعة حسابات البنوك، والمحاسبين القانونيين المقيدين بالجهاز المركزى للمحاسبات، والمحاسبين القانونيين الذين تتجاوز حجم أعمالهم 300 ألف جنيه سنويا.

قال أشرف عبد الغنى رئيس مجلس إدارة شركة ATC، للمحاسبة الضريبية ورئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، إن تحرك نقابة التجاريين لتوقيع هذا البروتوكول مع مصلحة الضرائب يعتبر مساهمة من جانب النقابة لحل أزمة تحصيل ضريبة القيمة المضافة على صغار المحاسبين.

وأكد أنه من المفترض أن يشمل البروتوكول جميع المحاسبين والمحاسبين القانونيين، وإلا يكون هناك أى استثناء منه، لأنه طالما هناك تسهيل فى المحاسبة الضريبية، فلابد أن يستفيد منه الجميع.

قال الدكتور عبدالله العادلى شريك الضرائب بمؤسسة باريس ووتر هاوس كوبرز pwc، إن البروتوكول يعد وسيلة جذب تستهدف خضوع المهنيين لضريبة القيمة المضافة، لكنه لا يتوافق مع صحيح القانون .

وأضاف أن البروتوكول لا بد ألا يشتمل على تحديد أسعار ضريبة على الخدمات المقدمة من قبل المحاسبين، لأن فى ذلك مخالفة للقانون الذى حدد سعرا لضريبة %10 من قيمة الخدمة المقدمة.

وقال إن البروتوكول أعطى السلطة التنفيذية سلطة أكبر من المسموح بها وهى سلطة تتخطى سلطة التشريع.

قال الدكتور عبد الرسول عبد الهادى عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية إن البروتوكول اعتبر قيمة الضريبة مساوية بشكل تقديرى لنسبة الضريبة المفروضة بواقع %10 على الخدمة.

وأكد عبدالهادى أن البروتوكول جيد ويحاكى مثيلا تم توقيعه مع المحامين وضع سعرًا للضريبة على كل قضية وقسمها بحسب درجة التقاضى، ما يعد تسهيلا على صغار المحامين أيضا.