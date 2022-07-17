«جدران» يعيد درة إلى أعمال الرعب ويتصدر منصة واتش ات

استطاعت النجمة درة بفيلمها السينمائي الجديد جدران تصدر مشاهدات منصة واتش ات بعد طرحه الساعات الأخيرة للجمهور ، وتعود به درة للجمهور بعد فترة غياب ، ويميل لطابع التشويق والإثارة والرعب أيضا.

ويشارك في بطولته نيكولا معوض وهند عبد الحليم وأحمد بدير ، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان واخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح .

ويعتبر فيلم جدران العمل السينمائي الذي يعيد تيمة دراما الرعب للجمهور بعد فترة طويلة ، حيث كانت آخر الأفلام التي قدمت هذه النوعية فيلم خان تيولا الذي قدمته وفاء عامر العام الماضي وشارك في بطولته الفنان نضال الشافعي .