Loading...

«جدران» يعيد درة إلى أعمال الرعب ويتصدر منصة واتش ات

استطاعت النجمة درة بفيلمها السينمائي الجديد جدران تصدر مشاهدات منصة واتش ات بعد طرحه الساعات الأخيرة للجمهور.

«جدران» يعيد درة إلى أعمال الرعب ويتصدر منصة واتش ات
أحمد حمدي

أحمد حمدي

2:20 ص, الأحد, 17 يوليو 22

استطاعت النجمة درة بفيلمها السينمائي الجديد جدران تصدر مشاهدات منصة واتش ات بعد طرحه الساعات الأخيرة للجمهور ، وتعود به درة للجمهور بعد فترة غياب ، ويميل لطابع التشويق والإثارة والرعب أيضا.

ويشارك في بطولته نيكولا معوض وهند عبد الحليم وأحمد بدير ، سيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان واخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح .

ويعتبر فيلم جدران العمل السينمائي الذي يعيد تيمة دراما الرعب للجمهور بعد فترة طويلة ، حيث كانت آخر الأفلام التي قدمت هذه النوعية فيلم خان تيولا الذي قدمته وفاء عامر العام الماضي وشارك في بطولته الفنان نضال الشافعي .

أحمد حمدي

أحمد حمدي

2:20 ص, الأحد, 17 يوليو 22