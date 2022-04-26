جدال في عمومية «مصر المقاصة» حول جدوى استمرار مشروع العاصمة الإدارية

شهدت الجمعية العمومية العادية لشركة مصر المقاصة المنعقدة حاليًا جدالًا حول جدوى استمرار مشروع أرض الشركة في العاصمة الإدارية.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إنه من الأفضل التخلي عن الأرض والمشروع مقابل شراء مبنى إداري جاهز مقترحات القرية الذكية.

وأضاف أن تكلفة إنشاء المبني في ظل ارتفاعات الأسعار وتكلفة المشروع ستكون أكبر بكثير من تكلفة شراء مبني جاهز وقائم.

فيما قال ايمن صبري، رئيس شركة أصول للسمسرة، انه من الأفضل استكمال مشروع العاصمة الإدارية ليكون المقر الرئيسي للشركة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم تأجير مبنى مؤقت لحين الانتهاء من عملية البناء.

وأضاف في كلمته بإجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد حاليا، ان شركة مصر المقاصة لا يجب أن تسير عكس توجه الدولة في انشاء العاصمة الجديدة.

كانت «المال» قد نشرت، فى السابق، شراء مصر المقاصة فى ديسمبر 2019 قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة مساحتها تقارب 5500 متر بسعر 15 ألف جنيه للمتر، بقيمة تبلغ 81.869 مليون جنيه؛ بخلاف 2.2 مليون فى صورة وديعة صيانة بنسبة 2.8% من قيمة الأرض؛ علاوة على إضافة فائدة متناقصة بمعدل 10% سنويًّا ليصبح إجمالى قيمتها نحو 90.128 مليون.

يشار إلى أن «مصر للمقاصة» عقدت جمعية عمومية لمناقشة أدائها فى 2020 تم الاتفاق خلالها على دراسة جميع البدائل التمويلية المتاحة لتدبير 600 مليون جنيه، تمثل التكلفة الاستثمارية لإنشاء المبنى الإدارى بالعاصمة الإدارية.

وأعلنت مصر المقاصة تحقيق صافى ربح بلغ 495.2 مليون جنيه بنهاية العام الماضى، مقارنة مع 561.2 مليون فى 2020؛ كما حققت إيرادات بقيمة مليار مقابل 1.1 مليار.

وخلال العام الماضى تحملت مصروفات بقيمة 511.9 مليون جنيه مقابل 538.7 مليون فى 2020.