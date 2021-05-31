«جدار» تبدأ إنشاء فندقى «سى فيو» الساحل مطلع 2022

كشف أحمد فخرى، العضو المنتدب لشركة جدار للتطوير العقارى، عن استعدادهم لبدء إنشاءات فندقين بداخل مشروع سى فيو بالساحل الشمالى، وذلك بداية من العام المقبل 2022، فى إطار الخطة التوسعية والتنموية المتكاملة للمشروع.

وأوضح «فخرى» فى تصريحات خاصة لـ»المال» أن مشروع سى فيو يقع بالكيلو 187 طريق إسكندرية مطروح على البحر مباشرة بواجهة شاطئية 1000 متر، وبمساحة إجمالية 137 فدانًا، وهناك مخطط لإنشاء فندقين بداخل المشروع.

وأضاف أن شركته بدأت مؤخرًا التفاوض مع عدد من الشركات العالمية، وذلك لإدارة الفندقين بمشروع سى فيو الساحل الشمالى، موضحًا أن المشروع يتضمن أكثر من 300 غرفة فندقية.

وتطرق لبدء الأعمال الإنشائية فى المول التجارى المخطط إقامته داخل المشروع أيضًا.

وأوضح أن استثمارات مشروع سى فيو بالساحل الشمالى تبلغ 5 مليارات جنيه، والمشروع مقسم إلى 3 مراحل، المرحلة الأولى منه تُمثل %50 من مساحة المشروع بالكامل.

وأشار فخرى، إلى أن الشركة باعت المرحلتين الأولى والثانية بالكامل فى وقت قياسى، فى ظل الأزمة التى تعانها السوق العقارية المصرية، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التى تتمتع بها الشركة، بجانب متانة ملاءتها المالية.

ويضم المشروع 23 حمام سباحة، ومنطقة ترفيهية للأطفال، وأكوا بارك، وناديًا صحيًا، كما أن عدد الوحدات يصل إلى 2000 تقريبًا، مقسمة ما بين الفيلات المستقلة والتوين على البحر مباشرة، والشاليهات بمساحات مختلفة تبدأ من 57 مترًا، وبأسعار تبدأ من 875 ألف جنيه، وبتقسيط يصل إلى 7 سنوات، وفقاً لفخرى.

وأكد أحمد فخرى، أنه من المقرر إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع، وذلك على فترات تقسيط تصل إلى 15 عامًا لأول مرة فى الساحل الشمالى، مشيرًا إلى أن الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تتمتع به مصر حاليًا، هو ما جعل «جدار» تقدم على هذه التجربة، بما يجعل من الشركة مطورًا وممولًا فى نفس الوقت، فى ظل شركات عقارية كبرى تعانى تعثرًا فى تنفيذ المشروعات الخاصة بها.

وأوضح أن مبادرة الشركة الخاصة بمد فترات التقسيط إلى 15 عامًا، تتيح للعميل استلام وحدته بالكامل، بعد سداد نسبة لا تتخطى %35 من قيمتها، مقارنة بشركات كبرى فى السوق العقارية تقوم بتسليم العملاء، بعد سداد ما يقرب من 60 إلى %70 من قيمة الوحدة.

وأشار إلى أن مشروع «سى فيو» هو من مشروعات المؤتمر الاقتصادى 2015، الذى عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أن هذه المشروعات كانت تشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، وهو ما جعل الشركة تأخذ على عاتقها دعم الدولة، والسير على نهج الحكومة فى توفير وحدات سكنية للعملاء بأقساط كبيرة، وذلك تماشيًا مع الوضع الحالى عقب أزمة كورونا، لافتًا إلى أن فلسفة الشركة الجديدة تجعل من الاستثمار فى العقار الأفضل فى الوقت الحالى.

وأوضح أن إجمالى الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع حتى الآن قاربت 1.5 مليار جنيه، تم تدبيرها بشكل ذاتى بجانب مقدمات الحجز فى المشروع.

وأكد أن شركة جدار تمتلك محفظة أراضٍ بالساحل الشمالى تصل إلى 800 فدان، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مشروعات أخرى فى الساحل عام 2022، عقب الانتهاء من تسليم وحدات مشروع سى فيو بالكامل.

وأكد فخرى، أن الشركه استعانت باثنين من أكبر المكاتب الاستشارية للتصميم والإشراف على التنفيذ، وهما المكتب الاستشارى الإفريقي، متمثلًا فى إسماعيل العدل ود. أحمد فؤاد، كما استعانت بـ»عمران مصر» كاستشارى مشرف على التشطيب، متمثلًا فى د. مصطفى جبر، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة إيماك لتولى إنشاءات حمامات السباحة والبحيرات الصناعية.

وانتقل العضو المنتدب لشركة جدار للتطوير العقارى، للحديث عن باقى مشروعات الشركة، ومنها مشروعات عدة فى منطقة سهل حشيش التى تقاربت استثماراتها 1.2 مليار جنيه، كما أن هناك مشروعات أخرى فى منطقة العين السخنة، سيتم الكشف عنها فور الانتهاء من تقنين الأوضاع.

وقال فخرى، إن الشركة تسعى لضخ استثمارات كبرى بمشروعين الأول بـ«سهل حشيش» بالبحر الأحمر، ومن المتوقع طرحه بالسوق خلال الأيام القليلة المقبلة، والمشروع يضم وحدات متنوعة بمساحات تبدأ من 40 مترًا، ويتضمن خدمات متكاملة من نادٍ ومنطقة تجارية وفندق، والمشروع الثانى بمنطقة العين السخنة.

وأوضح أن الشركة تمتلك مشروعًا آخر بسهل حشيش، على مساحة 100 ألف متر مربع، تم تنفيذ المرحلة الرحلة الأولى منه على مساحة %25 موضحًا أن المشروع يتضمن600 وحدة سكنية، لافتًا إلى أن التنوع فى المناطق والمشروعات ينبع من سياسة الشركة فى تنويع محفظة عملائها خلال الفترة المقبلة.

وأكد العضو المنتدب لشركة جدار للتطوير العقارى أن الشركة حققت قصص نجاح سابقة فى المشروعات السياحية، وهو ما يدفعها لمواصلة استمرار التركيز على تلك النوعية من الوحدات خلال السنوات المقبلة، بعدها يتم الحديث عن إمكانية اختراق قطاع المشروعات السكنية.