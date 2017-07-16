جثمان ضحية الوراق في انتظار استخراج تصريح الدفن

إيمان عوف وسلوى عثماننقل الآلاف من أهالي جزيرة الوراق، منذ قليل، جثمان المواطن سيد الطفشان، الذي لقى مصرعه في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة صباح اليوم الأحد -أثناء إزالة تعديات على الأراضي بالمنطقة- إلى مستشفى التحرير العام بإمبابة، لاستخراج تصريح الدفن.وعبر المواطنون إلى من

إيمان عوف وسلوى عثمان

نقل الآلاف من أهالي جزيرة الوراق، منذ قليل، جثمان المواطن سيد الطفشان، الذي لقى مصرعه في الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن وأهالي الجزيرة صباح اليوم الأحد -أثناء إزالة تعديات على الأراضي بالمنطقة- إلى مستشفى التحرير العام بإمبابة، لاستخراج تصريح الدفن.

وعبر المواطنون إلى منطقة الوراق بالمعديات، وقطعوا الطريق أمام السيارات، ورددوا هتافات: “لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله”، “وقع واحد.. وقع ميه.. الجزيرة مش محمية”، و”يا أبو دبورة ونسر وكاب.. إحنا إخواتك مش إرهاب”، و”يا شهيد نام وارتاح.. وإحنا نكمل الكفاح”، بينما اختفت قوات الأمن عن الأنظار ولم يظهر لها تواجد بالشوارع.

وشهد محيط المستشفى حالة من التوتر العام نتيجة لإغلاق الشارع الرئيسي، وحصن أهالي الوراق الباب الرئيسي للمستشفى بعدما اعترض الأمن الإداري على دخول الجثمان للحصول على تصريح الدفن، بسبب ضخامة أعداد الأهالي المصاحبين له.