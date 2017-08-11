جثث قتلى القطارين في مشرحة كوم الدكة وثلاجات 4 مستشفيات

مها يونس : قال الدكتور مجدى حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجمهورية ورأس التين ومصطفى كامل والأميرى الجامعى، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة مشرحة كوم الدكة وثلاجات مستشفيات أبو قير والعامرية والجمهورية ورأس التين. وأضاف حجازي في تصريحات أنه يتر

مها يونس :



قال الدكتور مجدى حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الجمهورية ورأس التين ومصطفى كامل والأميرى الجامعى، بينما تم نقل جثث المتوفين إلى ثلاجة مشرحة كوم الدكة وثلاجات مستشفيات أبو قير والعامرية والجمهورية ورأس التين.

وأضاف حجازي في تصريحات أنه يترأس حاليا غرفة الطوارئ بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، لمتابعة الموقف بالمستشفيات واستدعاء أعدادا إضافية من أطقم الطوارئ والجراحة والعظام وتوفير أكياس الدم والأدوية والمستلزمات بأعداد إضافية مع جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية للتوجه للمعاونة بأى مسشتفى بالمحافظة أو خارجها.

وكانت هيئة السكة الحديدية، قالت إنه في تمام الساعة الثانية والربع مساء اليوم الجمعة، اصطدم القطار رقم 13 إكسبريس (القاهرة – الإسكندرية)، بمؤخرة قطار رقم 571 (بورسعيد – الإسكندرية)، بالقرب من محطة خورشيد، على خط (القاهرة – الإسكندرية).

