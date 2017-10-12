جبهة دفاع الصحفيين تطالب بالإفراج عن سليمان الحكيم

إيمان عوفطالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، بالإفراج عن الصحفي سليمان الحكيم وتعويضه عن هدم منزله.وقالت لجبهة: "إنها تدين الهجمة التى تشنها الدولة لقمع الصحفيين لإثنائهم عن التعبير عن آرائهم بحرية، وكان آخرها هدم منزل الكاتب الصحفي سليمان الحكيم واعتقاله، بعد لقاء معه بقناة مكملين".واعتبر

إيمان عوف

طالبت جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، بالإفراج عن الصحفي سليمان الحكيم وتعويضه عن هدم منزله.

وقالت لجبهة: “إنها تدين الهجمة التى تشنها الدولة لقمع الصحفيين لإثنائهم عن التعبير عن آرائهم بحرية، وكان آخرها هدم منزل الكاتب الصحفي سليمان الحكيم واعتقاله، بعد لقاء معه بقناة مكملين”.

واعتبرت الجبهة أن هدم منزل الحكيم، ورفض قوات الداخلية التي حاصرت منزله الاطلاع على تراخيص البناء، رغم حيازته لها، هو تطور نوعي في وسائل إسكات الصحفيين وصل حد البلطجة -على حد وصفها- ما يستلزم الرد عليها من نقابة الصحفيين وتضامن جموع الصحفيين وأصحاب الرأي معه حتى لا يتكرر “خراب البيوت”.

وأكدت الجبهة أن الانتهاكات بحق الحكيم لم تكن لتحدث إلا بعد تصريحات نقيب الصحفيين لبرنامج “حقائق وأسرار” على فضائية “صدى البلد”، ضد الحكيم، وتوعده بالتحقيق معه بسبب رأيه على قناة “مكملين”، ما يعني أن النقيب شريك للدولة في الجريمة.

وإذا كان الصحفيون اعتادوا على خطف واعتقال واحد منهم كل يوم أو الحكم على زملائهم بالسجن، أو التحقيق مع أحدهم وتغريمه آلاف الجنيهات بسبب خبر نشره في صحفهم ومواقعهم، كما حدث مؤخرًا مع مدير مكتب جريدة المصري اليوم بالبحر الأحمر الزميل محمد السيد سليمان، فإنهم يجددون مطالبتهم بالإفراج عن عشرات الصحفيين في السجون ووقف استهدافهم بسبب ممارسة عملهم، كما أنهم يعلنون عن عدم صمتهم على تطور القمع ووصوله لهذه الدرجة غير المسبوقة.

وطالبت الجبهة بالإفراج الفوري عن الزميل سليمان الحكيم، وتعويضه عن الخسائر التي لحقت به بسبب هدم منزله بالإسماعيلية، فإنها تدعو كافة الزملاء للتضامن معه ومطالبة نقيب الصحفيين بالعودة إلى دور النقابة في الدفاع، بدلاً من التحريض الذي مارسه ضد الزميل سليمان الحكيم، لمجرد ممارسته لحقه في التعبير عن رأيه، وتسبب في تحويل أهم دور للنقابة وهو الدفاع عن الصحفيين وضمان تعبيرهم عن آرائهم إلى دور رقابي محرض ضدهم وتعطيل عمل لجنة الحريات بالنقابة المنوط بها.