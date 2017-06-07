جبايات البدو أزمة تواجه تنفيذ المشروعات

محمود زكي:يتعرض قطاع التشييد والبناء، لأزمات خلال الفترة الأخيرة، التى بدأت بعدد من القرارت الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، من خلال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مرورًا بقرر البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، التى أعقباها زيادة فى أسعار مواد البناء، ما أدى إلى زيادة عقود المقا

محمود زكي: يتعرض قطاع التشييد والبناء، لأزمات خلال الفترة الأخيرة، التى بدأت بعدد من القرارت الاقتصادية، التى اتخذتها الحكومة فى الفترة الأخيرة، من خلال تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، مرورًا بقرر البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، التى أعقباها زيادة فى أسعار مواد البناء، ما أدى إلى زيادة عقود المقاولات فى الفترة الأخيرة. ولم يتوقف الحال عند تلك النقطة فهناك أزمة أخرى هى زيادة الإتاوات التى يفرضها البدو على المشروعات التى تنفذها الشركات العقارية، فى المناطق الصحراوية، إذ قدر الخبراء فى مجال التشييد والبناء، تكلفة زيادة فرض الإتاوات على المشروعات بنسة تصل إلى أكثر من 20 %، من التكلفة الحقيقية، ما يعنى زيادة العبء على المشروعات التى تنفذها الدولة، ومشروعات القطاع الخاص. بينما قال محمد طارق، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال، إن هناك بالفعل تعد واضح من جانب البدو، من خلال فرض الإتاوات، وحصولهم على مميزات داخل المشروعات، من خلال الحصول على تنفيذ بعض العمليات حصريًا لهم، من خلال القيام بتشوين الرمال، أو تزويد المشروعات بالمياه، لا سيما تنفيذ أعمال الإنشاءات مشيرًا إلى أن التكلفة تزيد عن الطبيعى لتنفيذ تلك الأعمال. وأضاف أن شركات المقاولات تدفع مبالغ شهرية للبدو، لعملية التأمين الخاصة بالمشروع الذى تنفذه الشركات، للحفاظ على المعدات من السرقة أو سرقة مواد البناء، مشيرًا إلى أن هناك مواقع يصل الراتب الشهرى لفرد التأمين من البدو إلى أكثر من 5 آلاف جنيه، وتصل فى بعض المناطق إلى 10 آلاف جنيه. وأشار إلى أنه وبرغم كل ذلك لا يمكننا أن نضع شماعة زيادة تكلفة المشروعات التى تقوم شركات المقاولات بتنفيذها على الإتاوات، التى يحصل عليها البدو بصورة رئيسية، وإنما يمكن أن نعتبرها نثريات، مشيرًا إلى أنه ومنذ تنفيذ المشروعات، والبدو يأمنون التنفيذ من عقود ماضية دون أى أزمة. وأكد نائب رئيس اللجنة، أن الزيادة الحقيقية فى تكلفة المشروعات جاءت نتيجة زيادة فى أسعار مواد البناء، والقرار الأخير للبنك المركزى برفع الفائدة، الذى له دور كبير فى زيادة متتالية فى أسعار مواد البناء وبالتالى زيادة تكلفة المشروعات. بينما يقول داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن هناك تحديات أخرى، لا تقل عن تلك الأزمات، إذ يواجه المقاولون تحد فى تأمين المعدات، والأدوات، نتيجة سيطرة البدو على مشروعات المدن الجديدة، والمناطق الصحراوية، وفرض إتاوات على شركات المقاولات، ما يزيد من ارتفاع عقود المقاولة. وأوضح أن شركات المقاولات تضيف تكلفة الإتاوات على عقود المقاولات، التى تصل إلى أكثر من 15 % من التكلفة الحقيقية للمقاولة، ما يعنى تحمل الدولة فى مشروعتها أعباء بجانب الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الخامات، مشيرًا إلى أن هناك تغير فى احتساب الإتاوات، التى تزيد فى المدن النائية، والصحراوية، وسيناء، إلى أن تصل إلى 5 أضعاف المناطق العمرانية. وذكر أن التعاقدات تجعل مسئولية تأمين المُعدات، والأدوات، والمواقع لشركات المقاولات، التى تعتمد بدورها على الأمن، لكن فى ظل عدم توافر التأمين الكافى تقع الشركات فريسة لمطالب الأعراب، وإجبارها على تحمل مبالغ إضافية.

وأشار إلى أنه من الضرورى تضافر جهود الجهات الحكومية، لوضع حلول عاجلة، للتصدى للأعراب، المسيطرين على مواقع العمل، والممارسين لأعمال البلطجة، والسرقات، والتهديد لشركات المقاولات، العاملة بتلك المناطق، لإعادة استقرار السوق، وجذب الاستثمارات مجددًا، والحد من الارتفاعات المتزايدة فى تكاليف تنفيذ المشروعات. ويقول أيمن صبحى، رئيس مجلس إدارة شركة التوفيق للمقاولات العامة، إن هناك زيادات كبيرة فى أسعار المواد التى يقوم البدو بتوريدها لشركات المقاولات داخل المشروعات، وأن ذلك يمثل أعباء كبيرة على الشركات العقارية.

ولفت صبحى إلى أن الارتفاعات التى يضعها البدو فى المواد المورده، تزيد بنسبة تصل إلى 25 %، عن الأسعار الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأعراب المكلفين بتأمين المعدات، داخل مشروعات، تتجاوز الخمس آلاف جنيه للفرد الواحد، إذ أنه حال عدم التعاقد على تأمين المعدات، ومواد البناء، تسرق أو إتلاف المعدات التى لا يمكن سرقتها، التى تقدر بملايين الجنيهات، وعقب ثورة يناير رفع البدو تكلفة التأمين إلى أكثر من %100، مع الغياب الأمنى الذى أعقب الثورة.

