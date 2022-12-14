جبالي يوقع بروتوكولا للتعاون البرلماني بين «النواب المصري» ومجلس الشورى القطري

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، مع حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، في إطار زيارته على رأس وفد من مجلس النواب إلى دولة قطر.

وفي مُستهل اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب التهنئة لدولة قطر على النجاح في تنظيم كأس العالم، وهو الأمر الذي يؤكد على قدرات الدول العربية على تنظيم كبرى المحافل الدولية.

كما أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال اللقاء على التطلع لتعزيز وتطوير التعاون الثنائي المصري – القطري في شتى المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، مؤكدا على ضرورة تعزيز أطر التنسيق البرلماني بين المجلسين في كافة المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري عن بالغ اعتزازه وتقديره لتلك الزيارة البرلمانية رفيعة المستوى والتي تصب في صالح تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مُثمنا حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى القطري والتي تنعكس على تعزيز علاقات الإخاء بين الشعبين المصري والقطري الشقيقين.

في نهاية اللقاء، وقع كل من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري و حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري بروتوكولاً للتعاون بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى القطري والذي يشتمل على عدة أطر وآليات لتعزيز التعاون البرلماني المصري والقطري وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية – القطرية في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.