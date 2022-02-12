سيـــاســة

«جبالي» يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني: التعاون البرلماني يزيد الروابط بين البلدين

رئيس مجلس النواب: دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني يدفع العلاقات المصرية – البحرينية إلى آفاق أرحب ويُزيد من الروابط المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين
ياسمين فواز 4:28 م, السبت, 12 فبراير 22 4:28 م, السبت, 12 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، على تفرد وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على أهمية دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى آفاق أرحب ليلعب دوراً بالغ الأهمية في زيادة الروابط المُتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

اقرأ أيضا  «صحة الشيوخ» تستكمل مناقشة القضية السكانية في اجتماعها غدا

من جانبه، عبر علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني ،عن بالغ اعتزاه وتقديره لتلك الزيارة وهذا اللقاء، مؤكداً أن مصر والبحرين تجمعهما وشائج عدة، الأمر الذي يُضفي خصوصية على العلاقات المصرية – البحرينية.


وعلى الصعيد البرلماني، أكد علي بن صالح الصالح ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري – البحريني بما في ذلك تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانين بما يُحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

اقرأ أيضا  وكيل مجلس النواب يوجه 5 أسئلة للحكومة بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الصحي
مجلس النواب
رئيس مجلس النواب
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

ملف الكاتب ياسمين فواز

اقرأ أيضاً

«صحة الشيوخ» تستكمل مناقشة القضية السكانية في اجتماعها غدا

ياسمين فواز 4:38 م, السبت, 12 فبراير 22

وزيرة خارجية ألمانيا تؤكد تقدير بلادها لدور مصر الأخلاقي والإنساني فى استضافة ملايين اللاجئين

منتصر محمود 2:36 م, السبت, 12 فبراير 22

رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية البحرينية راسخة وتاريخية ونموذج يحتذى به

ياسمين فواز 1:41 م, السبت, 12 فبراير 22

علاء عابد يترأس جلسة عقد المواطنة وتحقيق الأمن بالمؤتمر الدولي لمجلس الشئون الإسلامية

ياسمين فواز 11:58 ص, السبت, 12 فبراير 22

واشنطن تجمد 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزى الأفغانى فى البنوك الأمريكية

المال - خاص 10:12 م, الجمعة, 11 فبراير 22

السيسي: الجهود الدولية لمواجهة آثار تغير المناخ على البحار والمحيطات لا ترقى للمستوى المأمول

هاني جميعي 5:32 م, الجمعة, 11 فبراير 22