«جبالي» يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني: التعاون البرلماني يزيد الروابط بين البلدين

رئيس مجلس النواب: دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني يدفع العلاقات المصرية – البحرينية إلى آفاق أرحب ويُزيد من الروابط المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، على تفرد وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ، على أهمية دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى آفاق أرحب ليلعب دوراً بالغ الأهمية في زيادة الروابط المُتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانبه، عبر علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني ،عن بالغ اعتزاه وتقديره لتلك الزيارة وهذا اللقاء، مؤكداً أن مصر والبحرين تجمعهما وشائج عدة، الأمر الذي يُضفي خصوصية على العلاقات المصرية – البحرينية.



وعلى الصعيد البرلماني، أكد علي بن صالح الصالح ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري – البحريني بما في ذلك تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانين بما يُحقق طموحات الشعبين الشقيقين.