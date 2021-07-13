سيـــاســة

جبالي يعزي رئيس مجلس النواب العراقي في ضحايا حريق مستشفى الحسين

وجاء فى نص البرقية: "بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم ضحايا حادث الحريق الذى اندلع فى مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار".
ياسمين فواز 5:40 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21 5:40 م, الثلاثاء, 13 يوليو 21

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تعزية إلى محمد ريكان الحلبوسى، رئيس مجلس النواب العراقى، فى ضحايا حادث حريق مستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار. وجاء فى نص البرقية: “بقلوب مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، ننعى إليكم ضحايا حادث الحريق الذى اندلع فى مستشفى الحسين التعليمى بمدينة الناصرية بمحافظة ذى قار”.

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وأردف رئيس مجلس النواب: “ونحن إذ نشاطركم والشعب العراقى الشقيق وأسر الضحايا الأحزان، لنؤكد لكم تضامن مصر قيادةً وشعباً ووقوفها مع العراق الشقيق فى هذا المصاب الجلل”.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية بالدعاء: “راجين المولى عز وجل أن يتغمد شهداء هذا الحادث الأليم برحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يعجل بشفاء المصابين. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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