جبالي يطالب لجنة التعليم بـ«النواب» بسرعة مناقشة بيان رضا حجازي واعداد تقرير بشأنه

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس ، بسرعة الانعقاد لمناقشة ما ورد في بيان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن طلبات الإحاطة والأسئلة التى وجهها الأعضاء للوزير المختص .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللجنة البرلمانية المختصة علي ضرورة بحث كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية، في ضوء ما أدلى به وزير التربية والتعليم أمام المجلس، وإعداد تقرير في شأن ذلك مصحوباً بالتوصيات اللازمة للعرض على المجلس الموقر لنظره، بشكل عاجل، في أقرب وقت ممكن، عملاً بحكم المادة (214) من اللائحة الداخلية للمجلس.

يأتى ذلك فى ضوء البيان الذى عرضه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن خطة الوزارة أمام مجلس النواب فى جلسته العامة الثلاثاء الماضى والتى عقدت فى 18 أكتوبر الجاري

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي : استمع المجلس إلى تعقيب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على طلبات الإحاطة والأسئلة المدرجة بجدول أعمالالمجلس في ذلك اليوم، وقرر المجلس في حينه إحالة البيان وردود السيد الوزير على طلبات الإحاطة والأسئلة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لبحثها ودراستها عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (214) من اللائحة الداخلية للمجلس، نظراً لما تضمنه بيان السيد الوزير من تصريحات هامة وخطط مستقبلية للعملية التعليمية تحتاج للاستماع إلى أراء المختصين قبل الشروع في تنفيذها.

وفي هذا الصدد أود الاهتمام بهذا الموضوع الذي يمثل شأناً واهتماماً عاماً.