سيـــاســة

جبالي يؤكد دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوار العالمي

أكد رئيس مجلس النواب رسوخ التواجد البرلماني المصري في الاتحاد البرلماني الدولي
ياسمين فواز 3:57 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 3:57 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.. على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بفيينا.

وأكد جبالي على دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز الحوار البرلماني العالمي.. وعلى أن التواجد البرلماني المصري في الاتحاد البرلماني الدولي راسخ ومُمتد.

وأضاف أن مجلس النواب المصري يسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية العالمية.

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من جانبه، أكد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على الدور البارز الذي يقوم به مجلس النواب المصري في الاتحاد البرلماني الدولي.

وشدد على سعي الاتحاد الدائم لتعزيز التعاون البرلماني بين مصر والاتحاد البرلماني الدولي.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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