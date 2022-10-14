«جبالى» يطلع رئيس الجمعية الوطنية الصربية على جهود مصر لإنجاح مؤتمر المناخ

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية على هامش مشاركته في أعمال الجمعية 145 للاتحاد البرلماني الدولي والمنعقدة في العاصمة الرواندية كيجالي.



وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على العلاقة التاريخية بين القاهرة وبلجراد ولاسيما دورهما في تأسيس وقيادة حركة عدم الانحياز.

وخلال اللقاء، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى جهود مصر لإنجاح مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ “COP 27” مبديا الترحيب بالمشاركة الصربية رفيعة المستوى المرتقبة في تلك القمة،

كما استعرض مساهمة مصر في نتائج المؤتمر وذلك من خلال تحويل التعهدات والوعود إلى تمثيل فعلي على الأرض.

وعلى الصعيد الاقليمي، أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عن تقدير مصر للمواقف الصربية الايجابية والداعمة للقضايا العربية في المحافل الدولية.

من جانبه، أكد ڤلاديمير أورليتش رئيس الجمعية الوطنية الصربية على عميق تقديره لهذا اللقاء والذي يأتي في ظل علاقات وثيقة وتاريخية تجمع البلدين الصديقين، خاصة على مستوى القيادة السياسية في كلا البلدين، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى بلجراد، كما أكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية على ضرورة استثمار العلاقات التاريخية بين البلدين للبناء عليها في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفي ختام اللقاء، وجه رئيس الجمعية الوطنية الصربية الدعوة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لزيارة صربيا وعقد مباحثات برلمانية مصرية صربية موسعة والقاء كلمة في البرلمان الصربي تعبيرا عن علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين.