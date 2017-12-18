جايكا : 20% من الإنفاق الحكومي باليابان يوجه للصحة

هاجر عمران: قال الدكتور ماكوتو توبى، المستشار بقطاع تمويل الصحة بهيئة التعاون الدولى اليابانية الأم، إن حكومة بلاده توجه 20% من إجمالى إنفاقها إلى قطاع الصحة وهو معدل أعلى بقليل من المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن نظام التغطية الصحية الشاملة…

هاجر عمران:

قال الدكتور ماكوتو توبى، المستشار بقطاع تمويل الصحة بهيئة التعاون الدولى اليابانية الأم، إن حكومة بلاده توجه 20% من إجمالى إنفاقها إلى قطاع الصحة وهو معدل أعلى بقليل من المعدلات العالمية، مشيرا إلى أن نظام التغطية الصحية الشاملة يغطى كامل التعداد السكانى منذ عام 1961.

وأوضح خلال كلمته بالندوة التى تعقدها جايكا اليوم أن بلاده أقرت قانون التغطية الصحية الشاملة فى عام 1959 واستطاعت خلال 3 سنوات تطبيقه على كافة المواطنين البالغ عددهم حينها 80 مليون نسمة، مشيرا إلى أن تمويل البرنامج يتم من خلال الضرائب بشكل أساسى.

وقال إن بلاده لمست بشكل كبير الحاجة إلى نظام صحى شامل بعد الحرب العالمية الثانية وبعدها فضلت عدم خوض الحروب والاهتمام بالتغطية الصحية، مشيرا إلى أن الحكومة تقدم دعما صحيا للمواطنين فى المناطق النائية.