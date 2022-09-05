«جايكا» و«التنمية الفرنسية» يخططان لدعم موازنة الكهرباء بـ6 مليارات جنيه

تخطط كل من هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» والوكالة الفرنسية للتنمية لتوفير تمويل بقيمة 6.019 مليار جنيه لصالح برنامج دعم الموازنة بقطاع الكهرباء خلال العام الجارى.

وأظهرت ورقة العمل الحكومى للاستراتيجية القُطرية بين مصر والبنك الأفريقى للتنمية فى الفترة من 2022 إلى 2026، أن تلك التمويلات تأتى ضمن مشاركة «جايكا» و«الوكالة الفرنسية» مع البنك، المقرر أن يوفر أيضًأ قرضًا بنحو 1.8 مليار لصالح البرنامج.

وتستهدف الوكالة الفرنسية للتنمية تخصيص حوالى 3.2 مليار جنيه لصالح مشروع السكك الحديدية بوادى حلفا فى أسوان العام المقبل، بالتعاون مع البنك الافريقى المقرر أن يوفر له أيضًا قرضا بقيمة 3.5 مليار.

قالت علا الوكيل، مسئول أول المشروعات لدى الوكالة الفرنسية للتنمية لـ«المال» إن مشروع وادى حلفا ما زال ضمن خطة العمل المستهدف التعاون فيها مع الحكومة خلال السنوات المقبلة، مضيفًة أن مجلس إدارة الوكالة لم يوافق بعد عليه.

كما أفادت بيانات «الأفريقى للتنمية»، أن مجموعة البنك الدولى تعتزم تخصيص تمويل قيمته 2.5 مليار جنيه لصالح المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى المتكامل بصعيد مصر فى عام 2024، فيما سيوفر “الأفريقي” للمشروع نفسه نحو 1.4 مليار جنيه.

وكشفت البيانات أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «الإيفاد» -وهو وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة- سيوفر1.5مليار جنيه لصالح مشروع التحول المستدام من أجل المرونة الزراعية فى صعيد مصر خلال العام بعد المقبل، وسيشارك البنك الافريقى للتنمية فى توفير 922.9 مليون.

كانت “المال” قد كشفت مؤخرا أن بنك التنمية الأفريقى يستهدف ضخ تمويلات لصالح تنفيذ مشروعات بالسوق المحلية فى الفترة من 2022 إلى 2024 بقيمة 25.6 مليار جنيه ما يعادل (1.3 مليار دولار) وفق سعر صرف 19.13 جنيه للدولار.