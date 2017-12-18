جايكا: مهتمون بمشاركة مصر التجربة اليابانية فى التغطية الصحية

هاجر عمران قال تيرويوكى إيتو الممثل الرئيسى بهيئة التعاون الدولى اليابانية jica، أن اليابان لديها تاريخا طويلا من التعاون مع مصر فى مجال الصحة، مشيرا إلى أن السوق المحلية تمر بمرحلة انتقالية خلال الفترة الحالية لتطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة.…

هاجر عمران

قال تيرويوكى إيتو الممثل الرئيسى بهيئة التعاون الدولى اليابانية jica، أن اليابان لديها تاريخا طويلا من التعاون مع مصر فى مجال الصحة، مشيرا إلى أن السوق المحلية تمر بمرحلة انتقالية خلال الفترة الحالية لتطبيق نظام التغطية الصحية الشاملة.



وأضاف خلال الندوة التى تعقدها الجايكا اليوم تحت عنوان: التغطية الصحية الشاملة أن الهيئة مهتمة بالاستمرار فى المشاركة بخبرتها فى مجال التغطية الصحية، مشيرا إلى عقد مؤتمر التغطية الشاملة فى اليابان منذ أيام بمشاركة الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة ومسئول آخر بوزارة الصحة المصرية.

ولفت إلى تنظيم الهيئة ندوة فى مصر عن التغطية الصحية العام الماضى، كما أن ندوة اليوم هي الثانية للعام الثانى على التوالى ما يؤكد اهتمام الجايكا بقطاع الصحة.

يذكر أن البرلمان وافق أمس الأحد مبدئيا على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل خلال جلسته العامة بحضور كل من الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة.

وكان الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة قد قال لـ”المال” فى وقت سابق، إن الدولة ستتحمل تكلفة اشتراكات التأمين الصحى، عن الفئات الأولى بالرعاية، ومحدودى الدخل وتتمثل فى أصحاب المعاشات التأمينية، وعددهم 6.5 مليون نسمة، و2 مليون من أصحاب المعاشات الضمانية، ومثلهم من المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، فضلا عن نحو 1.5 ممن يتقاضون روتب لا تكفل لهم سداد الاشتراكات.