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جايكا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة عين شمس ومنظمة غير هادفة للربح للترويج لمراكز التعلم المجتمعية اليابانية

تهدف هذه المُذكرة إلى نشر واستدامة نموذج "الكومينكان" في مصر
سمر السيد 1:31 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 1:31 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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  في الثاني من ديسمبر الجاري، وقّع أومورا يوشيفومي رئيس مكتب الجايكا بمصر مذكرة تفاهم مع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و مينامي شيننوسكيه رئيس المنظمة اليابانية غير الهادفة للربح  “10,000 شخص مجتمعين”، والدكتور حازم راشد عميد كلية تربية بجامعة عين شمس، بهدف الترويج لمراكز التعلُّم المجتمعية اليابانية “الكومينكان”، ولتعزيز ثقافة التعلُّم المجتمعي في مصر.

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عقدت مراسم التوقيع بجامعة عين شمس، كما تضمّن مشاركة عبر الفيديو كونفرانس من اليابان. و شهد التوقيع كل من الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس، وممثل السفارة اليابانية بالقاهرة، وأساتذة جامعة عين شمس، وممثلي المنظمة اليابانية غير الهادفة للربح وممثلين من مكتب جايكا بمصر.

 وتهدف هذه المُذكرة إلى نشر واستدامة نموذج “الكومينكان” في مصر من خلال إقامة أنشطة في مختلف المجالات لإثراء المهارات المصرية وتنميتها وتطويرها؛ تلبيةً لاحتياجات المجتمعات المحلية في مصر.

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 جدير بالذكر أن مفهوم “الكومينكان” بدأ في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية وغايتها تحقيق التنمية من خلال التعلُّم الإجتماعي وتبادل الخبرات والمهارات بين المواطنين، حيث يوجد حالياً أكثر من 14000 “كومينكان” في جميع أنحاء اليابان، والذي يلعب دورًا مهمًا في التواصل وتبادُل الخبرات من خلال الأنشطة المُجتمعية، بجانب كونه أكثر مراكز التعلُّم المجتمية شهرة بين السُكان المحليين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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