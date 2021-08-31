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«جايكا» تشارك الحكومة في مشروع تحسين دمج الأشخاص ذوي الهمم

يشارك في تنظيم هذه الندوة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ودار الكتب والوثائق القومية المصرية، ومكتبة الإسكندرية
سمر السيد 4:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21 4:25 م, الثلاثاء, 31 أغسطس 21

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يشارك كل من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) والشركاء من الحكومة المصرية بتنفيذ مشروع «تحسين دمج الأشخاص ذوي الهمم من خلال تطوير إتاحة المعلومات»، والذي يهدف إلى نشر تكنولوجيا إنتاج كتب ديزي DAISY (كتاب النظام المعلوماتي الرقمي)، وهي تكنولوجيا للنشر الإلكتروني الميسر، ما يعزز من حق القراءة للأشخاص الذين يعانون صعوبات في قراءة المطبوعات ويتضمن ذلك (وليس حصرًا) الإعاقات البصرية وصعوبات التعلم من مارس 2019 إلى ديسمبر 2021.

ومن خلال الندوة التي ستعقد عبر الانترنت يوم الخميس المقبل، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بالتحديات التي يواجهها الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في قراءة المطبوعات أثناء جائحة كوفيد-19، والترويج لتوفير المواد قابلة النفاذ مثل إصدارات ديزي DAISY في مصر، وكذلك تشجيع التعجيل بالتصديق على معاهدة مراكش وضرورة مراجعة قانون حقوق الملكية الفكرية.

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يشارك في تنظيم هذه الندوة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ودار الكتب والوثائق القومية المصرية، ومكتبة الإسكندرية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

ستتألف الندوة من كلمات رئيسية من محاضرين بارزين وجلسة نقاشية.

سيقوم المحاضرون وهم دكتور أحمد بهي الدين؛ نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب (نيابة عن وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم) ، ودكتور أشرف مرعي؛ المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وندى ألفي ثابت؛ عضو مجلس النواب المصري ورئيسة جمعية قرية الأمل للتنمية و التأهيل الاجتماعي للمعاقين، ومارتن فيربوم؛ رئيس اتحاد شراكات ديزي، بمناقشة التوجه لنشر إصدارات ديزي DAISY في مصر، والمشاركة العالمية للمطبوعات العربية قابلة النفاذ.

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سيستمر خلال الجلسة النقاش حول ما تم تناوله من قبل المتحدثين الرئيسيين، مع طرح منظور عملي لعلمية الإنتاج والنشر الفعال لكتب ديزي DAISY بمصر.

كما سيتم مشاركة بعض الممارسات الجيدة من قبل ضيفتان من اليابان قامتا بزيارة مصر منذ 20 شهرًا لزيادة الوعي حول حاجة الأشخاص الذين يعانون من إعاقات في قراءة المطبوعات وحلولها من خلال توفير مطبوعات ديزي DAISY.

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وسيقوم المتحدثون بمناقشة خطة واقعية لنشر إصدارات ديزي DAISY في مصر والتي تعكس وجهات نظر القائمين على مشروع التعاون الفني بين مصر واليابان، ومستخدمي إصدارات ديزي DAISY، والناشرين.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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