«جايكا» تدرس مع محافظ بورسعيد إقامة أول مجمع للمخلفات الصلبة

يدرس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ملفات التعاون مع هيئة التعاون الدولي الياباني “جايكا”.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء، وفد “جايكا” ، بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار زيارتهم لبحث سبل التعاون مع محافظة بورسعيد في مجال إقامة مجمع معالجة للمخلفات الصلبة وخاصة المخلفات البلاستيكية، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، ووفد من وزارة البيئة، وممثلي شركة “ريلاينس” للاستثمار وإدارة المشروعات، وممثلي إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية.

وأوضح المحافظ أن هناك مرحلتين للتعاون والدعم تتمثلان في توفير مكان لإقامة مجمع تدوير المخلفات الصلبة وخاصة البلاستيك، و توفير الدعم المادي والفني لإقامة المشروع، لافتا إلى أن مقترح مشروع التعاون سيتم عرضه على وزارتى البيئة والتنمية المحلية خلال الأسبوع المقبل.

وشهد اللقاء، استعراض مقترح العرض الفني لإنشاء مجمع المعالجة والتدوير والتخلص الٱمن بالكيلو 14 بجنوب بورسعيد، ومحاور التعاون بين محافظة بورسعيد والجانب الياباني، وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لأكبر المشروعات القومية التي شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية الجديدة التي ساهمت في دعم السوق المحلية، وفتح أسواق مصرية في العديد من الدول، كما ألقى الضوء على مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب الياباني.

ولفت إلى أن المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير ويساهم في التخلص الٱمن من المواد البلاستيكية، ويساهم في الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة في ملف البيئة، ويعد أول مجمع معالجة للمخلفات الصلبة في مصر.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد “جايكا” وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد و اليابان، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الأجنبي في المجال الصناعي.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلي حول المشروعات التنموية والخدمية التي شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافي، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانيء، فضلا عن تواجد ميناء الصيد والذي يشمل أكثر من 270 مركب صيد.

من جانبه، وجه وفد هيئة التعاون الدولي الياباني الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالتعاون، وأكدوا حرصهم على التعاون مع محافظة بورسعيد في مجال إقامة مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، كما أشادو بالتنمية التي جرت ببورسعيد مؤخرا في جميع المجالات.