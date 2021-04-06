«جايكا» : انعقاد الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة المصرية اليابانية للتعليم

في إطار الشراكة المصرية اليابانية للتعليم “EJEP”، تم عقد الاجتماع السادس للجنة التوجيهية للشراكة بين الجانبين المصري والياباني في الرابع من أبريل الحالي، بحضور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د. طارق شوقي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. خالد عبد الغفار، ومعالي وزيرة التضامن الاجتماعى د. نيفين القباج، وأمين عام اللجنة د.هاني هلال ووزير التعليم العالي الأسبق.

ومن الجانب الياباني السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان لدى مصر، وماتسوناجا هيديكي، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا بالهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)؛ والذي يقوم بزيارة مصر حاليًّا، وأومورا يوشيفومي رئيس مكتب جايكا بمصر، بالإضافة إلى عدد من من ممثلي الوزارات والمسئولين الحكوميين من كلا الجانبين.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع، التقدم المحرز في مختلف المشاريع القائمة تحت مظلة الشراكة، بما في ذلك المدارس المصرية اليابانية “EJS”، ومشروع تنمية الموارد البشرية المتضمن برامج المنح الدراسية لليابان، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا “E-JUST”، بالإضافة إلى مشروعات التعليم الفني وتنمية الطفولة المبكرة.

وقد أشاد الجانبان بالتقدم المحرز والتعاون المشرك بين الجانبين في مجال التعليم والتعليم العالي والطفولة المبكرة الذي يتضمن العديد من النماذج الناجحة، والتي تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية.

وقد اتفق الجانبان على بذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة من أجل تحقيق أهداف التعاون المشترك، وأيضًا من أجل التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن الشراكة المصرية اليابانية للتعليم”EJEP” كان قد أعلن عنها من قِبل رئيسي الدولتين في عام 2016 والتي تشمل جميع مراحل التعليم في مصر، مما يسهم في الجهود المبذولة والمستمرة من قبل الحكومة من أجل تطوير التعليم.

وقد تم تشكيل اللجنة التوجيهية للشراكة، وكذلك اللجنتين التنفيذيتين المنبثقتين منها بموجب قرار رئاسي، ويتم عقد اللجان بشكل دوري من أجل اتخاذ القرارات والموافقات اللازمة، وأيضًا مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف مراحل التعليم.